﻿„Die Standarte wiegt um die 12 Kilo“: Drei Fragen an Bruchmeisterin Samantha Stanton

Grasdorf/Hannover. Samantha Stanton vom VfL Grasdorf ist Bruchmeisterin beim Schützenfest 2023 in Hannover. Die 22-Jährige hat beim Auszug am Sonntag den Schützenumzug angeführt. Drei Fragen an die Bogenschützin nach den ersten Tagen im Amt.

Wie war es für Sie, den ersten Zug beim Schützenfest anzuführen?

Es war sehr schön und ging leider viel zu schnell vorbei. Ich war nach dem Vorzug die Erste, die am Schützenplatz ankam und konnte mir somit den kompletten Schützenausmarsch angucken, was sonst, wenn ich mitmarschiere, nicht geht. Der Wind war ein wenig anstrengend, da die Standarte um die 12 Kilo wiegt und sich so immer mit dem Wind drehen wollte. Aber auch das hat sehr gut geklappt.

Sie haben ja zwei Kollegen und eine Kollegin im Bruchmeisteramt. Gibt es da eigentlich eine Arbeitsteilung?

Ja, wir teilen unter uns vier Bruchmeistern vier Aufgaben auf. Einer übernimmt die Kasse, einer, in diesem Jahr ich, übernimmt die Presseangelegenheiten und dann gibt es noch einen ersten und zweiten Schreier. Die sind dafür verantwortlich, unseren Bruchmeister-Trinkspruch aufzusagen, wenn wir auf Getränke eingeladen werden.

Wie lange sind Sie täglich auf dem Schützenfest unterwegs?

Das variiert von Tag zu Tag. Am Freitag haben wir beispielsweise den Platz gegen 4 Uhr morgens verlassen, Samstag dafür aber schon um kurz vor 12, da wir für den Schützenausmarsch am Sonntag früh aufstehen mussten. Grundsätzlich versuchen wir aber, zu den Letzten zu gehören, die vom Platz gehen. Schließlich repräsentieren wir dort das Schützenwesen und die Stadt.

