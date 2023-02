﻿Brandanschlag auf Auto in Laatzen: Jetzt äußert sich Siemens

Die Ermittlungen wegen des Brandanschlags auf mehrere Siemens-Fahrzeuge am vergangenen Mittwoch in Laatzen dauern an. Nachdem die Verfasser eines Bekennerschreibens politische Gründe für die Tat angaben, stellte Siemens nun klar, man sei an einem von den Tätern kritisierten Projekt gar nicht beteiligt.

Laatzen-Mitte. Eine Woche nach dem Brandanschlag auf einen Siemens-Firmenwagen in Laatzen-Mitte dauern die Ermittlungen der Polizei an. Nähere Angaben zu den bisherigen Erkenntnissen macht die Staatsanwaltschaft Hannover bislang nicht, Behördensprecher Can Türkay verwies auf die laufende Untersuchung. Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch auf dem Parkplatz der Siemens-Niederlassung ein Auto angezündet, das vollständig ausbrannte. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus.

Unterdessen bestätigte Siemens, dass es sich bei dem Wagen um eigenes Fahrzeug handelt. Die gelte auch für die drei weiteren Fahrzeuge, auf die es die Täter offenbar abgesehen hatten. Im Gegensatz zum ausgebrannten Auto, einem Seat Leon, seien die übrigen Wagen unbeschädigt.

Am vergangenen Freitag haben sich die Verfasser eines anonymen Schreibens, das dieser Redaktion vorliegt, zu der Tat bekannt. In dem Brief wird Siemens unter anderem vorgeworfen, am Infrastrukturprojekt „Tren Maya“ in Mexiko „großes Interesse“ zu zeigen, das verschiedene Ökosysteme in dem mittelamerikanischen Land zerstöre und die indigene Bevölkerung ihrer Lebensgrundlage beraube. Siemens stellte auf Nachfrage klar, dass das Unternehmen an dem Projekt nicht beteiligt sei. Zwar habe sich die Unternehmenstochter Siemens Mobility darum bemüht, jedoch nicht den Zuschlag erhalten. „Wir sind da raus“, sagte ein Unternehmenssprecher.