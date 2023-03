﻿„Fix und fertig“: So geht es Laatzenern nach der Nacht der Evakuierung

Christel Breuer und Tochter Jennifer machten sich am Tag nach der Sprengung des Blindgängers in der Erich-Panitz-Straße ein Bild vom Ort des Geschehens.

Hannover. Das Ergebnis der ebenso langen wie ereignisreichen Nacht war nicht zu übersehen. Immer wieder halten Menschen vor dem tiefen Krater an, der am Tag nach der kontrollierten Sprengung von zwei Weltkriegsbomben in Laatzen auf der Erich-Panitz-Straße klafft. Eine gewisse Aufregung liegt in der Luft, die Schaulustigen machen Fotos und tauschen sich aus. Wie war die Evakuierung für euch? Wann wart ihr zu Hause? Ist bei euch alles heile geblieben?

Die Wucht des Blindgängers überraschte viele. „Die haben die ja richtig hochgejagt“, staunt Christel Breuer, die mit ihrer Tochter Jennifer das Ausmaß der Sprengung begutachtet. „Wir haben zu Hause erstmal geguckt, ob alle Scheiben noch ganz sind.“ Die beiden kamen am Abend der Evakuierung bei Freunden unter. „Zum Glück“, sagt Breuer. Um halb drei seien sie wieder daheim gewesen, an Schule und Arbeit war nicht zu denken. „Ich hätte um sechs in der Firma sein müssen. Und ich war fix und fertig. Es war echt anstrengend.“ Tochter Jennifer (15) wirkt dagegen recht munter, sie sagt grinsend: „Ich konnte auf jeden Fall gut schlafen.“

Lückenhafte Kommunikation der Stadt sorgt für Unmut

Die Breuers waren nicht die einzigen, die bis in die tiefe Nacht warteten, um wieder nach Hause zurückkehren zu können. Linda El-Arwadi fuhr mit ihrem Mann und ihren Kindern kurzfristig nach Nienburg, als absehbar war, dass sich die Räumungsarbeiten noch hinziehen. Die 50-Jährige klagt: „Es gab von der Stadt Laatzen kaum Informationen. Das letzte Update kam um 14.30 Uhr, dann kam lange gar nichts. Meine Tochter hat Twitter. Die hat da gelesen, wie der Stand ist.“ Dass sich immer wieder Menschen im Sperrgebiet aufhielten und die Arbeiten verzögerten, hätte mit einer besseren Aufklärung verhindert werden können, findet sie. „Man hätte überall noch mal einen Aushang machen können und stärker deutlich machen müssen, wie wichtig das ist.“

Fahan Saadu (links) und Delal Dakhil (rechts) wohnen mit ihrem Sohn Dildar Fahan keine 100 Meter vom Ort der Sprengung entfernt. © Quelle: Tobias Kurz

Trümmer landen direkt neben Wohnhaus

Den Eindruck, schlecht informiert zu sein, hat El-Arwadi nicht exklusiv. Viele Menschen, die am Montagmittag im Laatzener Zentrum anzutreffen sind, beklagen sich über die lückenhafte Kommunikation der Stadt. „Wir haben keinen Brief bekommen, keine Benachrichtigung“, sagt Fahan Saadu, der auf seinem Balkon steht, mit Blick auf den Ort der Sprengung. „Wir haben durch unsere Nachbarn davon erfahren und unseren Sohn, der darüber in der Schule informiert wurde.“ Nur 15 Meter entfernt vom Wohnhaus, in dem die Saadus leben, liegt das Teil eines knapp zwei Meter breiten Verbaurings, der zur kontrollierten Sprengung der Bombe eingesetzt und von der Wucht fast 100 Meter weit katapultiert wurde. „Diese Teile sind bis hierhin geflogen?“, fragt Saadu entsetzt. Er zeigt auf seinem Handy Bilder von seinem Auto, das mit Schlamm und Ästen übersät ist. „Ich habe hier in der Nähe geparkt. Zum Glück ist nichts kaputt.“

Bis zu 60 Kilogramm schwer: Der zerfetzte Verbauring landete direkt neben einer Schaukel – keine 15 Meter entfernt von der Wohnung der Familie Saadu. © Quelle: Tobias Kurz

Seine Frau Delal Dakhil sagt: „Natürlich hatten wir Angst, als wir erfahren haben, dass die Bombe gesprengt wird. Gott sei Dank ist alles heile geblieben.“ Zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn verbrachte das Ehepaar den Sonntag bei Verwandten in Kronsberg-Mitte. „Wir haben mit drei Familien in einer Wohnung mit drei Zimmern übernachtet. Es war sehr eng“, berichtet Saadu lachend. Sohn Fahan Dildar ging nicht zur Schule, die Familie kam erst am Montagvormittag zurück. Der Junge staunt über den großen Krater auf den Gleisen und macht mit seinem Handy aufgeregt Fotos von dem riesigen Trümmerteil, das auf dem Spielplatz gelandet ist. „Was ist das?“, fragt er mit großen Augen.

Anna Urich verbrachte eine schöne Wartezeit: Sie war bei ihren Enkeln. © Quelle: Tobias Kurz

Enkelkinder freuen sich, dass Oma über Nacht bleibt

Die kindliche Freude des Achtjährigen über die alles andere als alltäglichen Ereignisse in Laatzen passt ein wenig zur Stimmung vor Ort. Die Menschen sind überwiegend neugierig und aufgeregt, nur wenige sind noch deutlich verstimmt. Zwei Frauen, die namentlich nicht genannt werden wollen, schimpfen über eine schlechte Informationspolitik. „Das war eine Katastrophe, ganz schlecht.“

Die meisten ahnten allerdings schon, dass die Räumungsarbeiten länger gehen würden und quartierten sich über Nacht bei Bekannten, Freunden oder Verwandten ein. Anna Urich, die mit Einkaufstüte an der Hohenrode spaziert, übernachtete bei ihrer Tochter. „Ich wollte eigentlich abends zurück, aber das war nicht schlimm. Meine Enkelkinder haben gesagt, sie sollen die Bombe sprengen. Dann bleibt Oma länger“, erzählt sie und lacht.

Angelika Müller quartierte sich mit ihrem Mann in einem Hotel in Hildesheim ein. © Quelle: Tobias Kurz

„Das ist eine Schweinerei“

Angelika Müller verbrachte den Sonntag mit ihrem Mann in einem Hotel in Hildesheim. Die 70-Jährige zeigt aber Mitgefühl mit Menschen, die sich das nicht leisten können. „Uns ging es gut, wir waren in unserer Komfortzone. Aber diejenigen, die in der Blauen Schule ausharren mussten, die haben mir wirklich leid getan.“ Müller ärgert sich über die Unbelehrbaren, die die Evakuierung ignorierten und von der Polizei eingesammelt werden mussten. „Ich finde, das ist eine Schweinerei von den Leuten. Egoistisch durch und durch“, sagt sie. Frank George (58), der bei seinem Bruder unterkam, sieht das ähnlich: „Leider gibt es immer wieder genug unvernünftige Leute, die keine Rücksicht nehmen.“ Das Ausmaß der Sprengung dürfte nun dem Letzten klargemacht haben, wie wichtig die Evakuierung für die Sicherheit der Anwohner und Anwohnerinnen war.