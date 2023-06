Am Endpunkt Rethen in Laatzen sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Laut Polizei wurde dabei aber niemand verletzt. Warum die Bahnen zusammenstießen, ist noch unklar.

Laatzen. Zwei Stadtbahnen sind in Rethen zusammengeprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstag, 17. Juni, niemand. Warum die beiden Bahnen zusammenstießen, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Laut Polizei trafen sich die beiden Bahnen gegen 17.50 Uhr in der Rethener Schleife.