Nach der Bombenräumung in Laatzen: Wegen Straßenschäden nach der Sprengung bleiben Abschnitte der B443 und Erich-Panitz-Straße bis auf Weiteres gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Laatzen. Die beiden Sprengungen während der Bombenräumung am Sonntag in Laatzen haben massive Folgen für den Straßenverkehr. Weil der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) einen Blindgänger im Kreuz von B443 und B6 in die Luft jagte, klafft seitdem ein mehrere Meter breites Loch mitten in der Fahrbahn. Außerdem ist die Erich-Panitz-Straße mitten in Laatzen bis auf Weiteres gesperrt. Die Behinderungen gelten bis zum Wochenende.