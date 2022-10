﻿Nothalt in Laatzen: Flixtrain wird von Einkaufswagen auf den Schienen beschädigt

16-Jähriger radelt mit 2,8 Promille in Langenhagen in eine Polizeikontrolle

In Schlangenlinie und ohne Licht am Rad: So ist ein betrunkener junger Fahrradfahrer in Langenhagen der Polizei direkt in die Arme gefahren. Das war nur ein Fall der groß angelegten Kontrolle am Wochenende.