﻿E-Waste-Race: Zehn Schulen sammeln 17.167 Teile Elektroschrott – Sieg für die IGS Süd Langenhagen

Verdi-Streik am Montag: Flughafen Hannover rechnet schon Sonntag mit massiven Problemen

114 Starts und Landungen fallen am Montag wegen des Verdi-Streiks am Flughafen Hannover aus. Durch die Osterferien rechnet der Airport mit 15.000 Betroffenen. Demnach fangen die Probleme wohl schon Sonntagabend an und dauern bis Dienstagnacht.