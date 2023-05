﻿Hochzeit am Flughafen Hannover: Pastor Harms macht es möglich

Langenhagen. Es ist ein ruhiger Ort inmitten des trubeligen Flughafens Hannover-Langenhagen: die Kapelle der ökumenischen Flughafenseelsorge auf der Ankunftsebene zwischen den Terminals A und B. Rund um die Uhr können Mitarbeitende und Reisende dort einen Moment lang Besinnung finden und vielleicht ein Gebet sprechen. Viele Einträge im Gästebuch zeugen davon, dass es guttut, dort einzukehren.

Pastor ist offen auch für ungewöhnliche Uhrzeiten

Karl-Martin Harms, evangelischer Pastor und Flughafenseelsorger, leitet gemeinsam mit einer katholischen Kollegin das ehrenamtlich tätige Team der Flughafenseelsorge. Nun macht er Mitarbeitenden und Gästen des Flughafens ein neues Angebot: „Wir bieten die Flughafenkapelle als besonderen Ort für eine kirchliche Trauung an.“ Er freue sich sehr darauf, mit Paaren deren Trauung zu planen, und sei offen für viele Wünsche und auch ungewöhnliche Uhrzeiten. Auch Andachten zu Ehe- oder Partnerschaftsjubiläen feiert Harms gern mit Paaren und ihren Gästen. Bis zu 20 Personen finden Platz, auch musikalische Beiträge sind möglich.

Wer Interesse an einer kirchlichen Trauung in der Flughafenkapelle hat, kann sich per E-Mail an karl-martin.harms@evlka.de oder unter Telefon (0171) 2759307 an den Seelsorger wenden.