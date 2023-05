﻿Wie Müll weggeworfen: Anwohner findet Kaninchen in Abfallcontainer

Langenhagen. Ein Anwohner hat am Sonnabend in Langenhagen ein junges Kaninchen im Müll gefunden. Nach Angaben des Tierheims fand er das verängstigte Tier im Container eines Wohnkomplexes am Sonnenweg. Demnach saß es still und verängstigt zwischen den Abfällen.

Das Kaninchen habe bereits Radieschen angeknabbert, welche für die Nager viel zu scharf seien, sagte eine Mitarbeiterin des Tierheims. Durch den anhaltenden Müllgeruch – auch dies ein Indiz dafür, dass das Tier schon länger dort saß – erhielt das Jungtier den Namen „Müffelo“.

Dabei hat das Kaninchen wohl noch Glück gehabt. Nur wer groß genug sei, habe das traumatisierte Tier im unteren Bereich des Containers entdecken können. „Das Kleintier wurde mit seinem Streu und Zubehör wie Müll weggeschmissen.“ Die Tierpflegerin zeigte sich wütend und zugleich glücklich über die rechtzeitige Rettung: „Sonst wäre es der sichere Tod gewesen.“

Langenhagen: So geht es dem Kaninchen jetzt

Auf dem Weg der Besserung: Müffelo sitzt noch zehn Tage in der Quarantäne und freut sich schon auf ein liebevolles Zuhause. © Quelle: Tierheim Langenhagen

Inzwischen ist Müffelo auf dem Weg der Besserung. „Er frisst normal und konnte auch schon kastriert werden“, erzählte die Tierpflegerin. Um andere Kaninchen im Stall nicht zu infizieren, befinde sich Müffelo aber noch weitere zehn Tage in Quarantäne. Danach könne das Tier vermittelt werden, so die Pflegerin.

Das Tierheim bittet Zeugen um Hinweise zu dem Kaninchen. Die Kontaktaufnahme ist telefonisch über (0511) 97 33 98 19 oder per E-Mail an info@tierheim-hannover.de möglich.