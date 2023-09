﻿„Es ist cool, helfen zu können“: Wie die 14-jährige Leonie aus Langenhagen drei Menschen gerettet hat

Abgebrochener Ägypten-Flug

Passagiere übernachten im Airporthotel am Flughafen Hannover – Weiterreise ist unklar

Am Montagabend musste ein Flieger von Hannover nach Hurghada kurz nach dem Start wieder umdrehen. Statt am Strand in Ägypten zu sein, mussten die Passagiere der Boeing einen Tag länger in Langenhagen bleiben. Noch ist unklar, wie es für sie weitergeht.