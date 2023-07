Trotz nur knapp vier Jahren hat sie viel angestoßen: Eva Bender wechselt aus der Langenhagener Stadtspitze in die der Landeshauptstadt Hannover. Einige Wochen nach ihrer Wahl verrät sie jetzt ihre Motive – und Bürgermeister Mirko Heuer, wie es im Rathaus der Flughafenstadt weitergeht.

Langenhagen. Am Ende werden es für sie nur knapp vier Jahre in leitender Position in der Flughafenstadt gewesen sein: Eva Bender – Langenhagener Sozialdezernentin und in Personalunion als Erste Stadträtin allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) – wechselt im Jahr 2024 als Dezernentin in die Landeshauptstadt Hannover. Der dortige Rat hatte sie am 29. Juni mit großer Mehrheit gewählt. Erstmals hat sich Eva Bender jetzt zu ihren Motiven geäußert, warum sie Langenhagen verlässt – und Bürgermeister Mirko Heuer dazu, wie es nun weitergeht an der Spitze der Stadtverwaltung der Flughafenstadt.