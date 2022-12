﻿Flammen beim Zähneputzen gesehen: Feuerwehrkraft rettet Bewohnerin in Langenhagen

Bei einem Wohnungsbrand in Langenhagen ist am Mittwochabend eine Bewohnerin schwer verletzt worden.

Beim Zähneputzen entdeckte eine Feuerwehrkraft am Mittwochabend in Langenhagen, dass es in einer Nachbarwohnung brannte, und rettete gemeinsam mit anderen die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße. Diese wurde schwer verletzt, der Brand schnell gelöscht.

