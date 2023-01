﻿Gamestop im CCL in Langenhagen schließt, Filiale in Hannover bleibt

Langenhagen/Hannover. Die Gamestop-Filiale in Langenhagen schließt in knapp anderthalb Monaten. Das Geschäft für Gamer mit allerhand Spielen und Zubehör für allerhand Konsolen sowie PCs im City Center Langenhagen (CCL) macht deshalb zurzeit Räumungsverkauf. Bundesweit geben immer mehr Gamestop-Filialen auf, in der Region Hannover bleibt damit künftig nur noch eine. Hintergrund ist offenbar die Krise, in dem sich das US-Unternehmen seit geraumer Zeit befindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alles reduziert“ – „30 Prozent auf alles“ – „Wir schließen diese Filiale“: Das Ende der Gamestop-Filiale im CCL-Obergeschoss ist weithin sichtbar plakatiert. Die Rabatte locken nach Einschätzung eines Mitarbeiters mehr Menschen als üblich an. Wer mag, kann sich sogar schon Teile der Einrichtung und des Mobiliars sichern. Aktuell werden Regale und Co. aber noch gebraucht, denn nach Auskunft des Mitarbeiters soll erst am 18. März endgültig Schluss sein. Der Belegschaft seien die Schließungen schon frühzeitig angekündigt worden. „Seit fünf oder sechs Monaten“ wisse man davon, so der Mitarbeiter in Langenhagen.

Sogar die Möbel: Noch wird im Langenhagener Gamestop zwar verkauft, aber schon jetzt können Kunden sich auch das Inventar sichern. © Quelle: Frank Walter

Gamestop in Langenhagen schließt: Konkurrenz Internet

Laut Branchenzeitung „Gameswirtschaft“ hatte der deutsche Gamestop-Ableger 2022 bundesweit noch 170 Filialen mit 900 Beschäftigten. Seit einigen Jahren schwindet aber der Marktanteil, Gamer kaufen Spiele und Zubehör zunehmend online. Für Schlagzeilen sorgte auch der Aktienwirbel in den USA: 2020 kränkelte der Kurs aus Sorge vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei 2,57 Dollar. Doch dann trieben Kleinanleger im Januar 2021 den Kurs gezielt auf bis zu 500 Dollar. Sie zwangen so Hedgefonds, die überteuerten Aktien zu kaufen – obwohl diese auf sinkende Werte spekuliert hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Gamestop selbst äußert sich auch auf Anfrage bislang nicht zur Langenhagener Schließung und den Hintergründen. Aber: Auf der Webseite ist die Filiale im CCL bereits jetzt nicht mehr aufgeführt – obwohl es noch mehr als anderthalb Monate bis zum endgültigen Aus dauert. Zurück bleibt künftig dann nur noch eine Gamestop-Filiale in der Region: Sie befindet sich im Untergeschoss der Ernst-August-Galerie in Hannover.