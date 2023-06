Jugendliche überfallen Zwölfjährigen in Langenhagen-Wiesenau

Langenhagen. Ein zwölfjähriger Junge aus Hannover ist in Langenhagen-Wiesenau von unbekannten Jugendlichen an der Liebigstraße überfallen worden. Er kam daraufhin ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zu einem Vorfall an der Schule des Jungen am selben Tag – und sucht Zeugen.

Ein Jugendlicher schlägt mehrfach zu

Am Dienstag gegen 17 Uhr entdeckten Passanten den Schüler aus Hannover bewusstlos an der Liebigstraße in Langenhagen-Wiesenau. Ehe Sanitäter ihn ins Krankenhaus brachten, konnten Polizisten den Jungen befragen, allerdings nur kurz. Demnach hatte eine fünfköpfige Gruppe männlicher Jugendlicher ihn auf offener Straße bedrängt. Während die anderen vier Jugendlichen zuschauten, aber selbst nicht handgreiflich wurden, schlug einer dem Zwölfjährigen mehrfach gegen den Körper und sprühte ihm dann noch eine Substanz ins Gesicht – mutmaßlich Deo. Dann ließ die Gruppe offenbar von dem Jungen ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ob die Bewusstlosigkeit des Zwölfjährigen aus den Schlägen resultierte oder mit der versprühten Substanz zusammenhing, konnte eine Polizeisprecherin noch nicht sagen. Die genauen Verletzungen sind der Polizei nicht bekannt. Fest steht aber, dass die Ärzte den Jungen über Nacht in der Klinik behielten.

Vorher gab es einen Erpressungsversuch an der Schule

Die Angreifer waren dem Jungen nach Angaben der Polizeisprecherin unbekannt. Der Jugendliche, der den Zwölfjährigen geschlagen und besprüht hat, war demnach mit einer schwarzen Jacke und ebenfalls schwarzen Hose mit Knöpfen sowie einer weißen Cap bekleidet. Zu seinen vier Begleitern, die selbst nicht zugeschlagen hatten, ist bislang keine Beschreibung bekannt.

Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass der Überfall in Wiesenau – über den sie erst verspätet am Donnerstagmorgen berichtete – mit einem Vorfall in der Schule des Zwölfjährigen in Hannover zusammenhängt. Dort soll es ebenfalls am Dienstag zu einem Streit gekommen sein, möglicherweise gab es einen Erpressungsversuch – der Zwölfjährige sollte offenbar „abgezogen“ werden. Der Täter in der Schule, so die Polizeisprecherin auf Anfrage, soll dem Jungen Konsequenzen angedroht haben. Dieser Täter soll allerdings bei dem Überfall an der Liebigstraße nicht dabei gewesen sein. Unklar für die Polizei ist außerdem noch, warum der Zwölfjährige am Dienstagnachmittag überhaupt in Langenhagen-Wiesenau unterwegs war.

