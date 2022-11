﻿Hannover: Stau auf A2 wegen Unfall mit Gefahrgut-Lkw Richtung Berlin

Ein Gefahrgut-Lkw ist am Dienstagabend auf der Autobahn 2 in den Graben gerutscht. Der Abschnitt zwischen Langenhagen und Hannover-Bothfeld Richtung Berlin wurde anfangs komplett gesperrt. Vereinzelt wendeten Autofahrer verbotenerweise im Stau. Inzwischen sind zwei Spuren wieder frei.

Hannover. Auf der Autobahn 2 hat am Dienstagabend der Fahrer eines Gefahrgut-Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Tankwagen rutschte zwischen den Anschlussstellen Langenhagen und Hannover-Bothfeld in den Graben neben der Fahrbahn. Der Abschnitt Richtung Berlin blieb anderthalb Stunden voll gesperrt. Da anfangs offen war, welchen Stoff der Lkw geladen hat und ob möglicherweise etwas ausläuft, rückte die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot an.