﻿Zum Ferienstart: Corendon führt Vorabend-Check-in in Hannover ein

Hannover. Alles klar für den Start in die Sommerferien: Ab Donnerstag geht es in Niedersachsen los. Dann werden täglich bis zu 20.000 Passagiere ab Hannover in den Urlaub fliegen. Der Airport meldet, dass er „gut aufgestellt ist“. Geschäftsführer Martin Roll: „Neben einem attraktiven Flugplan haben wir – unter anderem mit unseren Systempartnern – Service-Maßnahmen ergriffen, um das Reisen ab Hannover einfacher zu gestalten.“

Auch die Airlines zeigen sich bemüht. So hat der Ferienflieger Corendon an drei deutschen Flughäfen einen befristeten Vorabend-Check-in eingeführt – auch in Hannover. Am Airport kann am Vorabend des Abflugs zwischen 18 und 20 Uhr das Gepäck für Flüge bis 8 Uhr des nächsten Tages aufgegeben werden. Das kostet allerdings 5 Euro. Das neue Angebot ist bis zum 30. Oktober verfügbar.

Die Tui hat im Terminal B sogenannte „Self-Bag-Drop“-Stationen eingerichtet. Dort können Fluggäste ihr Gepäck selbst wiegen und labeln, um es dann im Anschluss an einem der „Drop-Off-Counter“ abzugeben.

Dieser ganze Service gehört zu einem Maßnahmenpaket, mit dem Flughafen und Fluggesellschaften die Abfertigung deutlich beschleunigen wollen, damit es nicht wieder zu endlosen Warteschlangen kommt – zum Beispiel wie im vergangenen Sommer.

