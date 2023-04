﻿Amphetamine und Ecstasy im Auto: Drogenhändler von Raststätte Lehrter See verurteilt

Das tränenreiche Schlusswort von Dominik P. (29) vor dem Hildesheimer Landgericht hat nichts genutzt. Er wurde wegen bewaffneten Drogenhandels zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Und bei diesem Urteil hat das Gericht sogar noch einige mildernde Umstände zu seinen Gunsten gewertet. geschnappt worden war P. an der Ratstätte Lehrter See.

Lehrte. Der kurze Ausflug nach Rotterdam im Herbst 2022, der bei lehrte endete, hat für Dominik P. (29) weitreichende Folgen. Der Pole ist am Donnerstag im Landgericht Hildesheim wegen bewaffneten Drogenhandels zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Mitangeklagte, Mariusz S. (39), durfte hingegen das Gericht als freier Mann verlassen. Richterin Karin Kuhlmann verhängte gegen ihn wegen Beihilfe zum Drogenhandel eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Allerdings auf Bewährung. Der Haftbefehl gegen den Handwerker wurde aufgehoben.

Zollfahnder kontrollierten die beiden Männer am 7. Oktober 2022 nachts auf der A2-Raststätte Lehrter See. Sie waren auf dem Weg von Holland nach Polen. Die Ermittler fanden bei ihnen fast zwei Kilo Amphetamine und 126 Gramm Ecstasy im Kofferraum. Und im Handschuhfach Pfefferspray. Die Anklage lautete auf bewaffneten Drogenhandel in nicht geringer Menge – Mindeststrafe fünf Jahre Gefängnis.

Beide Männer legen ein Geständnis ab

Die Angeklagten zeigten sich weitgehend geständig. Das rechnete ihnen das Gericht strafmildernd an. Der Anwalt von P., Matthias Steppuhn, erklärte: „Das Reizgas ist kein Angriffsmittel, sondern eher ein Abwehrmittel.“ Der Bundesgerichtshof habe in solchen Fällen einen minderschweren Fall nahegelegt. Er beantragte eine bewährungsfähige Strafe für seinen Mandanten. Er habe unter der Isolation in der Untersuchungshaft sehr gelitten. Dominik P. entschuldigte sich unter Tränen mit gefalteten Händen bei den Richtern. „Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen mussten“, übersetzte die Dolmetscherin die Worte des Angeklagten. Der Mann ist in Polen wegen Drogendelikten bereits mehrfach vorbestraft.

Die 9. Große Strafkammer am Landgericht ist auch von einem minderschweren Fall ausgegangen. Dabei berücksichtigte sie auch die Drogenabhängigkeit des Mannes. Außerdem zählten Amphetamine nicht zu den allerschwersten Drogen, sagte Richterin Kuhlmann. Sie glaubte dem Angeklagten auch, dass er die Drogen nicht aus den Niederlanden eingeführt, sondern erst hinter der Grenze auf deutschem Boden auf einer Tankstelle für 2000 Euro gekauft habe. Drogenschmuggel über Staatsgrenzen hinweg gilt als strafverschärfend.

Zweiter Angeklagter wurde als Fahrer angeheuert

Bei Mariusz S. liegt der Fall etwas anders. Ihm glaubten die Richterinnen, dass er von der Waffe im Handschuhfach nichts wusste. Er sei von seinem Komplizen angeheuert worden, um ihn zu fahren. P. hatte 2022 keinen Führerschein. Und Mariusz S. hatte eine Freundin in Rotterdam. Also stufte das Gericht den Mann nicht als Mittäter ein. Er wurde lediglich wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt. Aber spätestens bei dem Rauschgiftdeal auf der Tankstelle im Raum Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) habe er wissen müssen, wozu er angeheuert worden war. Der Mann ist bislang noch nicht vorbestraft gewesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Anwälte Steppuhn und Florian Hans erklärten nach dem Prozess: „Wir werden das Urteil prüfen.“