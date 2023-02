﻿Half ein Anwalt einem Lehrter Bauunternehmer beim Subventionsbetrug?

Einsatz am Sonnabend: Feuer in Lehrter Industriegebiet droht auf Gebäude überzugreifen

Auf einem Firmengelände in Lehrte ist am Wochenende ein Müllcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte einen Großbrand – und brachte auch einen freilaufenden Hund in Sicherheit. Zunächst waren Passanten auf die Gefahr aufmerksam geworden.