﻿Vergewaltigung und Missbrauch: 47-jähriger Lehrter ist für Allgemeinheit gefährlich – und muss in die Psychiatrie

Vier Menschen sterben

Tödlicher Unfall in Hannover: Familien sammeln Spenden für Beerdigung

Die Trauer um die vier Getöteten in Hannover-Marienwerder ist groß. Angehörige und Freunde stellen zahlreiche Kerzen und Blumen an der Unfallstelle an der Straße Auf der Horst auf. Die Familien zweier Verstorbener haben zudem Spendenaktionen gestartet.