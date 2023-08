﻿Sexueller Missbrauch: 47-jähriger Lehrter muss lange ins Gefängnis

Kostenfrei bis 15:57 Uhr lesen

Streng geschützt

Zwei Biber sollen direkt am Südschnellweg Hannover ihr Revier haben. Der Nabu Niedersachsen hat die streng geschützten Tiere der Naturschutzbehörde gemeldet. Sie sollen am Teich am Protestcamp Tümpeltown gesichtet worden sein. Also dort, wo ab Herbst Bäume gerodet werden sollen.