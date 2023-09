﻿Kommunist, Dramaturg, Lehrter: 2024 entsteht ein Dokumentarfilm über Kurt Hirschfeld

Das war Kurt Hirschfeld: Daten und Fakten

Kurt Hirschfeld kam am 10. März 1902 in Lehrte zur Welt. Er starb am 8. November 1962 in Tegernsee an Lungenkrebs. Er wuchs in Lehrte in einer religiösen jüdischen Familie auf, seine schon 1926 verstorbene Mutter Selma war Tochter eines Rabbiners. Nach der Mittelschule in Lehrte wechselte Hirschfeld 1914 auf das Realgymnasium am Aegi in Hannover. Schon in der Schulzeit verfasste er Gedichte und Essays. Später studierte er in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt die Fächer Philosophie, Soziologie, Germanistik und Kunstgeschichte.

Aus seiner ersten Anstellung als Dramaturg am Hessischen Landestheater Darmstadt wurde Hirschfeld 1933 nach der Machtergreifung der Nazis umgehend entlassen. Er emigrierte in die Schweiz und lernte dort eine Reihe von Exil-Schauspielern kennen, darunter Therese Giese, Wolfgang Langhoff und Ernst Ginsberg. Nach einer weiteren Entlassung arbeitete Hirschfeld als Lektor sowie als Korrespondent und Regieassistent in Moskau, geriet dort aber ins Visier der Geheimpolizei Stalins und kehrte 1938 in die Schweiz zurück, wo er gemeinsam mit Direktor Oskar Wälterlin das Zürcher Schauspielhaus zu einer der führenden Schaubühnen im deutschsprachigen Raum machte.

Mit den damals noch unbekannten Schriftstellern Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt knüpfte Hirschfeld später enge Kontakte, gab ihnen Aufträge für Stücke, die später im Schauspielhaus inszeniert wurden. Auch mit dem Dramatiker Bertolt Brecht arbeitete der gebürtige Lehrter zusammen, inszenierte unter anderem die Uraufführung von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ im Jahr 1948. Im Jahr 1962, nur wenige Monate vor seinem Tod, inszenierte Hirschfeld in Hannovers Ballhof „Die Physiker“ von Dürrenmatt und erhielt den Großen Niedersächsischen Kulturpreis. ac