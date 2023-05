﻿Fuchsbau-Festival 2.0 in Immensen: Wie Großstadtkünstler die Landpartie erleben

Am Sonnabend, 20. Mai, findet bei Lehrte-Immensen wieder das Fuchsbau-Festival statt. Doch in diesem Jahr präsentiert es sich ganz anders als gewohnt: kleiner, intimer, interaktiver. Die „Experimentelle Landpartie“ soll mehr Verständnis schaffen für die Lebenswelten von Stadt und Land. Ein Besuch auf dem Zytanien-Gelände.

Immensen. Alexander Iezzi taucht einen kleinen Löffel ins kochende Wasser, fischt eine Nudel aus dem Topf und probiert vorsichtig. „Es ist schön hier, aber gar nicht so ruhig, wie ich dachte“, sagt er. Der in Berlin lebende US-Amerikaner steht in einer rustikalen Gemeinschaftsküche auf dem Zytanien-Gelände, einer ehemaligen Ziegeleifläche, im Lehrter Ortsteil Immensen. Neben ihm sitzt Dylan Kerr, irischer Sänger und Instrumentalist, und arbeitet konzentriert am Laptop.