﻿Das Fuchsbau-Festival bei Lehrte-Immensen wird zur „Experimentellen Landpartie“

Konzert

Coversongs von Clapton bis Guns’n Roses: Band Failed Construction rockt in der Tenne in Degersen

Coversongs mit Rock und Pop der vergangenen 50 Jahre gibt es am Wochenende in der Tenne in der Degersen. Die Band Failed Construction aus Hannover tritt dort am 13. Mai auf.