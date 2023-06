﻿Mit Regenbogenflaggen unterwegs: Hunderte besuchen den ersten Christopher Street Day in Lehrte

Lehrte. Über dem Kurt-Hirschfeld-Forum wehen Regenbogenflaggen. Hunderte, meist junge Leute sind gekommen. Einige tragen farbenfrohe Kostüme, aus den Boxen wummert Gute-Laune-Musik, manche tanzen trotz der Hitze. Andere halten Tafeln mit Aufschriften wie „Queere Befreiung muss erkämpft werden“ in die Höhe.

„Wir wollen den ersten Christopher Street Day in Lehrte unterstützen“, sagt Jonas Alpmann, der als Lehrer die AG gegen Diskriminierung am Gymnasium Lehrte begleitet. Viele sind von weither angereist, um hier dabei zu sein.

Farbenpracht: Ein langer, bunter Demonstrationszug ging durch Lehrte. © Quelle: Simon Benne

Der CSD ist traditionell eine bunte Veranstaltung, bei der sich die queere Community selbstbewusst präsentiert. Doch diesmal gibt es auch beklommene Töne: „Was in Hannover passiert ist, kann einem schon Angst machen“, sagt ein 22-Jähriger.

„Gegen Diskriminierung“: Lehrer Jonas Alpmann und Schülerin Jacqueline vom Gynmasium Lehrte. © Quelle: Simon Benne

Dort waren Ende Mai beim CSD ein Translugendlicher und eine 18-jährige nicht-binäre Person Opfer von Übergriffen geworden. Auch der Landtag hatte daraufhin über Queerfeindlichkeit debattiert.

Für Toleranz: Die Kundgebung startete auf dem Kurt-Hirschfeld-Forum. © Quelle: Simon Benne

„Wir wollen Präsenz zeigen“

Ein 19-Jähriger, der sich Angel nennt, hat sich Engelsflügel in Regenbogenfarben um den nackten Oberkörper geschnallt. „Ich versuche, jeden CSD in Deutschland mitzunehmen“, erzählt er. „Es ist wichtig, für unsere Rechte zu kämpfen, gerade weil es immer mehr Gewalt gibt“, sagt der Uelzener, der morgen wieder als Altenpfleger arbeiten wird.

„Ich versuche, jeden CSD mitzunehmen“: Angel aus Uelzen. © Quelle: Simon Benne

Aus Braunschweig ist das Künstlerduo Maic und Marc gekommen, das sich in schrillen Ruby-Rodd-Kostümen aus dem Film „Das fünfte Element“ präsentiert. „Wir wollen auf die Straße gehen, um Präsenz zu zeigen“, sagen sie. Nach den Ereignissen in Hannover sei schon ein wenig Besorgnis im Spiel: „Die Toleranz in Deutschland ist gewachsen, aber eben nicht in allen Bevölkerungsgruppen“, sagen sie.

Mit Regenbogenflaggen: Maic und Marc sind als Künstlerduo in Lehrte dabei. © Quelle: Simon Benne

„Schön, dass ihr alle gekommen seid, um für queere Rechte auf die Straße zu gehen“, ruft ein Mann vom Organisationsteam, der sich Eli nennt, unter dem Applaus der Masse. Die Kundgebung ist nicht nur eine bunte Parade, sie erhebt auch handfeste politische Forderungen: Aktive Aufklärungspolitik in den Schulen, volle Anerkennung von Regenbogenfamilien im Familienrecht, die Berücksichtigung von queeren Menschen bei der Besetzung von Rundfunkräten.

Politische Parolen: Der CSD ist nicht nur eine bunte, sondern auch eine kämpferische Veranstaltung. © Quelle: Simon Benne

Bunter Zug zum Rathausplatz

Eli weist darauf hin, dass ein Awareness-Team bereitsteht, an das Betroffene sich bei Anfeindungen oder Diskriminierung wenden können. Ein finster blickender Mann filmt die Versammlung von der gegenüberliegenden Straßenseite aus. Dort steht auch ein älterer Radfahrer mit einem Pappschild: „Bürger, man verführt und missbraucht unsere Kinder“, steht darauf. „Traurig, was hier abgeht“, flucht er. Ein anderer Passant widerspricht ihm sofort: „Das muss man doch akzeptieren“, sagt er.

Unterwegs für queere Rechte: Hunderte ziehen beim CSD durch Lehrte. © Quelle: Simon Benne

Dann zieht ein bunter Demonstrationszug durch Lehrte. Vom Eiscafé Cortina aus winken einige Gäste freundlich. Durch Straßen, die an diesem heißen Sonntagnachmittag weitgehend menschenleer sind, zieht der erste Lehrter CSD zur Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz, wo Redebeiträge, Poetry Slam und Livemusik auf dem Programm stehen.

Auf dem Weg zum Rathausplatz: Bei der Kundgebung blieb es friedlich. © Quelle: Simon Benne

„Wir hatten mit 250 Leuten gerechnet, jetzt sind es etwa 400 geworden“, sagt Organisator Eli zufrieden. Nach Angaben der Polizei hingegen waren nur rund 200 Menschen dabei. Einigkeit herrscht hingegen bei der Bewertung der Veranstaltung: „Keine besonderen Vorkommnisse“, meldet die Polizei. Und auch dem Organisationsteam sind bis zum Abend keine Übergriffe bekannt geworden.

