﻿Streit in Flüchtlingsunterkunft in Ahlten eskaliert: Polizei nimmt fünf Personen fest

Lehrte

Streit eskaliert: Die Polizei rückte am Sonntag zu einer Flüchtlingsunterkunft in Ahlten aus.

Am Sonntagmittag ist ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahlten eskaliert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und nahm fünf Personen fest. Niemand wurde verletzt. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket