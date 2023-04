﻿Bahnunglück in Neustadt: Geschlossene Schranken werden offenbar regelmäßig ignoriert

Unerlaubt überquert: Am Bahnübergang in Poggenhagen werden nach Anwohnerangaben oft Haltesignale missachtet.

Neustadt. Die Schranke senkt sich, ein Zug rauscht heran und trotzdem überqueren Fußgänger und Radfahrer gelegentlich „auf den letzten Drücker“ den geschlossenen Bahnübergang. Am Tag nach dem tödlichen Zusammenstoß, bei dem ein Regionalzug Sonntagfrüh ein Auto auf dem mit halber Schranke geschlossenen Bahnübergang Himmelreich gerammt hat, melden sich Anwohner und ein Bahnmitarbeiter zu Wort. An einigen der sechs Bahnübergänge im Neustädter Land sei es nicht ungewöhnlich, dass geschlossene Schranken ignoriert würden, sagen sie. Auch der Stadt ist das leichtsinnige Verhalten bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Da stellen sich bei mir die Nackenhaare hoch, wenn ich sowas sehe“, erzählt ein Bahnmitarbeiter. Angesichts des tragischen Unglücks, bei dem alle drei Autoinsassen starben, möchte er lieber anonym bleiben. Bei Bauarbeiten an den Gleisen oder Übergängen bekomme er immer wieder mit, wie leichtsinnig einige Menschen seien. „Da kommen alte Mütterchen und Leute, die es eilig haben, auf den letzten Drücker und wollen noch rüber. Die sind manchmal wie bekloppt“, sagt der Teamleiter. Ihn ärgere es deshalb besonders, wenn die Schuld für solche Vorfälle oftmals bei der Bahn gesucht werde.

Nach Informationen der Polizei war die Halbschranke in Himmelreich am Sonntagmorgen geschlossen, ein rotes Warnlicht leuchtete. Demnach wäre der 22-jährige Fahrer womöglich bewusst um die Absperrung auf die Gleise gekurvt. Gemäß einer Statistik der Deutschen Bahn resultieren 95 Prozent aller Unfälle an Bahnübergängen aus Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. „Derartige Meldungen sind äußerst selten, in Einzelfällen kommt es aber vor“, bestätigt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue Vorfälle, bei denen Autofahrer geschlossene Schranken ignorieren.

Sind die langen Wartezeiten eine Ursache?

Am Bahnhof Poggenhagen beobachten Anwohner immer wieder fahrlässiges Verhalten. „In letzter Zeit kommt das immer öfter vor“, sagt Jacob Blake, der in Sichtweite des Überganges wohnt. Fußgänger würden seiner Schätzung nach etwa ein- bis zweimal pro Woche die Gleise überqueren, oft über einen nördlich der Schranke verlaufenden Feldweg. Der Anwohner vermutet Zeitdruck als Hauptmotiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Man muss zeitlich genau planen“, berichtet Blake. Weil die Schranke so häufig auf und zu geht, versuchen Ortskundige oft Wartezeiten zu vermeiden. „Ich verlasse teilweise das Haus 20 Minuten vorher, um rechtzeitig über die Schienen zu kommen“, sagt Blanke. Rechnerisch beträgt die Wartezeit vor den Neustädter Schranken täglich 14 Stunden, Tendenz steigend. „Beunruhigend“ findet es auch eine andere Anwohnerin, dass Radfahrer ihre Zweiräder sogar über die Schranken hieven, um die Wartezeit zu vermeiden. Weil die Regionalbahn nur einmal die Stunde fahre, nähmen viele das Risiko in Kauf, vermutet sie.

Ortsbürgermeister sieht Handlungsbedarf

Ob sich die Beobachtungen an den Kernstadt-Übergängen auf Himmelreich übertragen lassen, ist schwer zu sagen. Radfahrer und Fußgänger sind hier eher selten anzutreffen. „Das dort jemand über die geschlossenen Gleise läuft oder gar fährt, hab ich nie gesehen“, sagt Anlieger Jörg Redlich. Auch Ortsbürgermeister Ulrich Baulain ist diesbezüglich nichts bekannt. „Gehört hat man davon, aber konkret für Himmelreich wüsste ich es nicht“, so Baulain. Das Unglück mache aber deutlich, wie wichtig die geplante Aufhebung der höhengleichen Übergänge in Neustadt sei, sagt er. Bis 2030 sollen alle Schranken in Neustadt abgebaut werden. Brücken und Unterführungen sollen Neustadt sicherer machen.