﻿Mord in Neustädter Pizzeria: „Er hat meine Religion beleidigt“

Das war der Tatort: Der Beschuldigte soll einen 32-Jährigen an der Wunstorfer Straße in Neustadt getötet haben.

Hannover. Er soll einen 32-Jährigen mit mehreren Messerstichen in Neustadt getötet und dessen Schwester schwer verletzt haben. Abdi R. hat die Tat vom vergangenen Sommer vor dem Landgericht Hannover eingeräumt und sagt zu den Gründen seiner Tat: „Er hat meine Religion beleidigt.“

Zwei Tage nach dieser angeblichen Beleidigung soll R. den Jesiden und seine Schwester auf der Wunstorfer Straße in Neustadt auf ihren Rädern mit seinem Fahrrad angefahren haben. Als sie nach dem Sturz wieder aufstanden, stach er auf den damals 32-Jährigen ein. Der konnte sich in die nahegelegene Pizzeria flüchten. Doch R. kam ihm hinterher, stach weiter auf ihn ein. Als die Schwester ihn stoppen wollte, verletzte er auch sie. Wegen der Schwere der Verletzungen verstarb der Bruder noch am Tatort. So schildert es die Staatsanwältin in ihrer Antragsschrift.

Beschuldigter soll psychisch schwer erkrankt sein

Gegen Abdi R. wird kein normales Strafverfahren, sondern ein sogenanntes Sicherungsverfahren geführt. Anstatt einer Verurteilung zur Freiheitsstrafe kommt bei ihm die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht. Er soll unter paranoider Schizophrenie leiden.

Verfahrensauftakt: Der Beschuldigte mit seinem Verteidiger Pascal Ackermann. © Quelle: Alina Stillahn

Gleich zu Anfang nennt Abdi R. dem Gericht den 1.1.2000 als sein Geburtsdatum, dabei ist er wohl Jahrgang 1994. Das seien die Stimmen, die ihm auch gesagt hätten, er solle den Mann töten, berichtete er vor Gericht. Zwei Tage vor der Tat sei ihm das spätere Opfer vor der Flüchtlingsunterkunft begegnet, als er gerade den „Satan“, also die Stimmen, verfluchte. Was der 32-Jährige zu ihm gesagt hatte, das wollte er vor Gericht nicht wiederholen. Davor habe er Angst. Der Muslim wiederholte aber immer wieder: „Die meisten Leute sagen, wenn jemand deine Religion beleidigt, musst Du ihn entweder verlassen oder töten.“

Opfer flohen aus dem Irak

Das habe er aus den Youtube-Videos eines Somalis, aber nicht vom sogenannten Islamischen Staat oder der Moschee, berichtete der Beschuldigte weiter. Über die ethnisch-religiöse Minderheit der Jesiden, sagte er: „Ich glaube, dass diese Leute den Teufel anbeten.“ Aus Sicht seines Verteidigers, Pascal Ackermann, geht es bei diesem Fall um einen psychisch Kranken, der in eine Klinik eingewiesen werden müsse. „Dieser Sachverhalt hat nichts mit Nationalitäten, höchstens mit Religion zu tun.“

Das sieht einer der Nebenklageanwälte, der die zwei Schwestern vertritt, anders. Necdal Disli, selbst Jeside, berichtete, dass die Familie vor dem sogenannten Islamischen Staat aus dem Irak geflohen sei. Die Verbrechen an den Jesiden hat der Bundestag mittlerweile als Völkermord eingestuft. „Jetzt flüchten sie in ein Land und werden aus dem gleichen Grund wieder getötet.“

Das Verfahren wird am 9. Februar fortgesetzt.