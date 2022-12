﻿Steinhuder Meer: Retter brechen Suche nach ins Eis eingebrochener Person erfolglos ab

Um 15.30 Uhr stellten die Rettungskräfte in Mardorf die Suche nach einer mutmaßlich am Vormittag ins Steinhuder Meer eingebrochenen Person ein. Nach dieser Zeit besteht keine Hoffnung mehr, eine versunkene Person lebend zu retten.

Mardorf. Vergeblich suchten Rettungskräfte am Dienstag nach einer Person, die einer Passantin zufolge am Vormittag in das gefrorene Steinhuder Meer eingebrochen ist. Um halb elf hatte die Spaziergängerin beobachtet und fotografiert, wie ein Schlittschuhfahrer oder eine Schlittschuhfahrerin etwa 400 Meter vom Nordufer entfernt im Wasser versunken ist. Auch aufgrund des Fotos hatten die Rettungskräfte keinen Zweifel an dem Vorfall, suchten mit großem Aufwand nach einer Einbruchstelle – ohne Erfolg. Um 15.30 Uhr wurde die Suche eingestellt. Aktuell ist nicht vorgesehen, die Suche am Mittwoch fortzusetzen.

Keine Vermisstenanzeigen

Wer der oder die Vermisste ist, war bis zu diesem Zeitpunkt unklar. Der Polizei in Neustadt und Wunstorf liegen bislang keine Vermisstenanzeigen aus dem Bereich vor. Nach Rücksprache mit Medizinern der Medizinischen Hochschule Hannover gingen die Retter zunächst davon aus, dass eine eingebrochene Person unter dem Eis theoretisch bis zu fünf Stunden überleben kann. „Durch Kälte wird das Organsystem extrem heruntergefahren. Der Körper versorgt dann nur noch die lebenswichtigen Bereiche. Dieses sogenannte reflektorische Runterkühlen führt zu einer Art Bewusstlosigkeit“, erklärt Notarzt Nils Raake. „Die Reanimation ist theoretisch möglich, wir werden hier bis zuletzt alles geben“, so Raake.

Taucher können Einbruchstelle nicht finden

Bei der Suche waren sämtliche zur Verfügung stehenden Rettungstaucher aus der Region Hannover beteiligt. Unterstützt wurden sie aus der Luft von mehreren Drohnen, die ebenfalls nach einer Einbruchstelle suchten. Der Suchradius erstreckte sich auf einen Bereich, in dem die mutmaßlich eingebrochene Person zuletzt gesehen wurde. Die Taucher stießen dort auf eine Abbruchkante, einen Bereich an dem die feste Eisschicht in treibende Eisscholen mündete. Das reichte allerdings nicht aus, um unter dem Eis zu suchen. „Die Taucher brauchen eine Stelle, wo anzunehmen ist, dass sich dort eine Person befindet“, erklärt Holger Barg, Rettungstaucher vom DLRG Nienburg.

Tauwetter: Am Dienstagmittag war die Eisfläche auf dem Steinhuder Meer bei Mardorf bereits deutlich am tauen. © Quelle: Mario Moers

Bereits am Wochenende brachen Menschen ein

Bereits am Wochenende hatten sich viele Menschen auf dem teilweise gefrorenen Steinhuder Meer aufgehalten, waren Schlittschuh gefahren oder sogar auf der Eisfläche gesegelt.

Trotz aller Warnungen seitens der Feuerwehr Wunstorf gab es Sonnabend und Sonntag mehrere Einbrüche auf Steinhuder Seite. Zwei Eissegler brachen ein, ein Boot versank. Ein Kind, dass ebenfalls eingebrochen war, konnte von den Eltern gerettet werden. Personenschäden gab es bei den genannten Unfällen bislang keine. Mit dem Anstieg der Temperatur am Wochenbeginn ist die Eisdecke wieder dünner geworden. „Die Feuerwehren haben am Wochenende massiv vor dem Betreten gewarnt“, sagt Marvin Nowak, Sprecher der Feuerwehr Wunstorf.