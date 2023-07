Unfall am Bahnhof

Mitgeschleift am Bahnhof Neustadt: 25-Jähriger schlief möglicherweise sogar am Bahnsteig

Der 25-Jährige Neustädter, der in der Nacht auf Sonntag am Bahnhof Neustadt von einem Güterzug mitgeschleift wurde, erinnert sich nicht mehr, ob er möglicherweise sogar am Bahnsteig eingeschlafen war.