Tödlicher Autounfall zwischen Pattensen-Mitte und Jeinsen: 18-Jähriger Beifahrer stirbt

Räumung

Modernisierungsschock: Blinde sollen raus aus Wohnanlage in Hannover – und danach mehr als doppelt so viel zahlen?

Der Blindenverband hat über Jahrzehnte Sanierungen in einem Wohnhaus in Hannover-Kirchrode versäumt. Jetzt sollen alle Mieter raus, damit das Gebäude zügig modernisiert werden kann. Verband will dann „für Kirchrode übliche Mieten“ verlangen. Blinde Bewohner und Angehörige sind in Sorge.