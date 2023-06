﻿Das ist beim Fantasyfestival Annotopia auf Schloss Marienburg zu erleben

Schulenburg. Als „geniale Location“ bezeichnet Claudia Wolf das Schloss Marienburg. Die Hannoveranerin steht als gehörnte Person mitten im Innenhof und zieht unzählige Blicke von Besucherinnen und Besuchern auf sich. Vor etwa fünf Jahren sei sie durch den Besuch eines Steampunk-Events – also einer Veranstaltung, die Science Fiction und die Kultur des viktorianischen Zeitalters verbindet – erstmals mit der Fantasywelt in Berührung gekommen. Diese lässt sie seither nicht mehr los. Zusammen mit mehreren Tausend Gleichgesinnten wird sie am kommenden Wochenende, 10. und 11. Juni, die Marienburg in Beschlag nehmen: Es ist Zeit für die zweite Auflage des Festivals Annotopia.

Mehr als 400 Mitwirkende – vom Star-Wars-Universum, über Piraten, Wikinger, Römer, Ritter, bis hin zu Elfen, Zwergen und Orks – werden am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr auf dem Schlossgelände dabei sein. Laut Mitorganisator Dominik Klima sind bereits mehr als 4500 Karten verkauft. Los geht es am Sonnabend mit einer Parade aller Mitwirkenden über das Gelände. Auf der Hauptbühne wird es immer wieder Musik und andere Acts geben. Im Innenhof des Schlosses präsentiert ein Magier seine Tricks, eine Theatergruppe Jonglage und Artistik im Schneewittchen-Stil. Kinder können im Piratenlager eine Piratenausbildung absolvieren, ein Geschichtenerzähler unterhält jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. „Es gibt viele Mitmachaktionen“, sagt Klima.

Verkleidung ist kein Muss

Alle seien willkommen. „Es gibt bei uns kein Richtig oder Flsch“, sagt Marc Mense, der ebenfalls zum Organisationsteam gehört. Das ganze Wochenende dürfte er aber eher unter dem Namen des zeitreisenden Professors Abraxo bekannt sein. „Jeder darf sich so anziehen, wie er oder sie es möchte“, sagt Mense. „Hier wird niemand sagen, dass etwas nicht geht, weil es nicht authentisch zu ,Herr der Ringe‘ oder etwas anderem passt. Das muss es nämlich nicht, weil ich bin ich“, sagt er. „Auch Personen, die im T-Shirt oder im Sommerkleid kommen, werden sich hier wohlfühlen“, ergänzt Schlosssprecherin Katrina Bläsig.

Wer in einer Verkleidung dabei ist, kann sich am Kostümwettbewerb beteiligen. Eine Jury, die spontan vor Ort gebildet wird, bewertet die einzelnen Kostüme. Der Hauptpreis soll eine Jahreskarte für alle Annotopia-Festivals im nächsten Jahr sein.

Wird zur Einbahnstraße: die K210 ab der Adenser Straße zum Schloss Marienburg. © Quelle: Mark Bode

Weil es bei der Zufahrt und den begrenzten Parkplätzen im Vorjahr teils noch etwas chaotisch ablief, haben die Organisatoren dieses Mal einen Shuttleservice eingerichtet. Dieser fährt vom Bahnhof in Nordstemmen alle 15 Minuten zum Schloss und wieder zurück. Bereits ab Freitagmorgen, 9. Juni, gegen 10 Uhr bis Sonntagabend, 11. Juni, gegen 21 Uhr gilt für die Kreisstraße 210 auch in diesem Jahr eine Einbahnstraßenregelung. Die Straße zum Schloss ist von der Adenser Straße aus befahrbar. „Somit können Besucher zusätzlich den rechten Fahrstreifen als Parkplatz nutzen“, sagt Bläsig. Sie empfiehlt für Gäste aus Pattensen, möglichst per Fahrrad anzureisen.

Tageskarten kosten 28 Euro, ermäßigte Tickets sind für 22 Euro erhältlich. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und die eigenen Kinder kostet 75 Euro. Wochenendtickets sind für 53 Euro erhältlich, ermäßigt für 40 Euro, für die ganze Familie kostet die Karte 140 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.annotopia.eu. Vorverkaufsstellen sind die Touristen-Informationen Hannover, Ernst-August-Platz 8, und Hildesheim, Rathausstraße 20. Alternativ gibt es Restkarten auch noch an der Tageskasse zum selben Preis. Die Besichtigung des Schlosses ist im Eintrittspreis enthalten.

