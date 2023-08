﻿Ein Biber staut den Hirtenbach in Wettbergen

Ronnenberg/Wettbergen. Eigentlich ist es ein idyllisches Bild: Der kleine Hirtenbach an der Hauptstraße bei Wettbergen, das Ufer ist mit sattem Grün bewachsen, das Wasser plätschert am kleinen Damm aus Zweigen. Zwei lange Rohre führen durch das Ästechaos, damit das Wasser weiter fließen kann. Kein Problem, oder?

Eckehardt Baumgarte, Verbandsvorsteher des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes Mittlere Leine (kurz „GLV 52“), sieht das nicht ganz so. Denn der Erbauer des Damms ist ein Biber, der seit etwa drei Jahren in Wettbergen lebt und den Hirtenbach aufstaut. Das nimmt Einfluss auf die Natur und auch auf die umliegenden Ortschaften.

Der Biberdamm in Wettbergen: Die zwei Dämme und die Drainage sind gut sichtbar von der Brücke an der Hauptstraße. © Quelle: Tabea Rabe

Wichtiges Wasserabflusssystem

Auf einer Tour zeigt Baumgarte die grüne Landschaft zwischen Ronnenberg, Empelde und Wettbergen. Schmale, aber gepflegte Wege, kleine Felder und ein paar grüne Bäume und Büsche laden zum Spazierengehen ein. Durch diese Landschaft fließen zwei Kanäle: Der Wettberger Bach, der das Wasser aus Empelde bringt und der Hirtenbach, der aus Ronnenberg kommt. Im Regenrückhaltebecken zwischen Siedlung und Feldern treffen die beiden Gewässer aufeinander und fließen dann weiter bis in die Ihme.

Dieses Abflusssystem ist sehr wichtig für die Ortschaften. Wird das Wasser nicht aus Ronnenberg und Empelde geleitet, kann es dort nicht versickern und es würde zu Überschwemmungen kommen. Schwellen die Kanäle bei Starkregen an, sammelt sich das überschüssige Wasser der zwei Gebiete in dem Rückhaltebecken, das verhindert, dass dann Wettbergen unter Wasser steht. Grundsätzlich ein gut funktionierendes System – wäre da nicht der Biber.

Über 150 Biber ansässig

Im Gebiet von Baumgarte, das unter anderem Teile der Ihme, der alten Leine, des Fuchsbachs in Pattensen und den Wettberger Bach sowie den Hirtenbach umschließt, leben schätzungsweise 150 bis 200 Biber. In Deutschland wie auch in großen Teilen Europas ist der Biber eine geschützte Art. Die Jagd auf ihn oder ein Eingreifen in seine Lebenswelt ohne Genehmigung sind verboten.

In Wettbergen hat der Biber seinen Bau im Regenrückhaltebecken. Dieser Bau, auch Astburg genannt, hat seinen Eingang unter Wasser und führt dann hoch in eine Asthöhle. Je nachdem, ob dort nur ein einziger Biber oder eine ganze Familie lebt, kann diese Höhle über einen Meter Durchmesser haben. Nur ein paar gefällte Bäume und Äste lassen erahnen, dass dort jemand wohnt.

Wohnen im Regenrückhaltebecken: Baumgarte zeigt auf den Haufen Äste, sie sind das einzige, was man von der Biberburg über Wasser sehen kann. © Quelle: Tabea Rabe

Überschwemmungen auf Straßen

„Biber brauchen etwa 60 Zentimeter Wassertiefe, um sich wohlzufühlen“, erklärt Baumgarte. Die Anstauung im Hirtenbach sorge aber für zwei große Probleme in dem Gebiet. Der Abfluss der Kanalisation, die ebenfalls im Rückhaltebecken endet, steht nun fast vollkommen unter Wasser. Dadurch kann das Wasser Wettbergens nicht mehr richtig Ablaufen und bei Starkregen kann es auf den Straßen zu Überschwemmungen kommen.

Und auch den Landwirten bereitet der Biber Probleme. Das Gebiet rund um das Rückhaltebecken befindet sich in einem Tal, die Felder liegen tief, fast auf einer Höhe mit den Bächen. Jetzt, wo der Biber den Hirtenbach und den Wettberger Bach um mehrere Zentimeter angestaut hat, durchnässen die anliegenden Wiesen und Felder. Eine Befahrung wird schwierig und Pflanzen wie Kartoffeln gehen teilweise ein.

Alltag mit dem Biber

„Dieser Biber ist sehr schlau und sehr fleißig“, bemerkt Baumgarte. Als das Tier zum ersten Mal den Damm im Hirtenbach gebaut hatte, hatte der Verbund Drainagen in Form zweier Rohre gelegt, damit ein Teil des Wassers trotzdem abfließen kann. Der Biber hat darauf direkt gekontert und vor die Drainagen noch einen Damm gebaut. Jetzt muss das Team jedes Mal bei Starkregen den zweiten Damm wieder abbauen, um Überschwemmungen zu verhindern, und der Biber baut ihn danach fleißig wieder auf. Man könnte fast sagen, er schaffe Arbeitsplätze.

Grundsätzlich sind Biber keine Schädlinge, sondern kleine Helfer. Die haarigen Baumeister schaffen Auenlandschaften, in denen viele Arten leben können. Somit helfen sie der natürlichen Biodiversität. Das Anstauen des Wassers kann an anderen Stellen sogar positive Effekte haben. Die Ihme, erklärt Baumgarte, sei tief genug, dass Biber dort nicht allzu hoch stauen müssten. Die zusätzliche Verringerung der Fließgeschwindigkeit durch den Damm schaffe dagegen eine hohe Versickerung des Wassers und sei damit eine große Hilfe für den Grundwasserspiegel.

Doch zwischen Ronnenberg, Empelde und Wettbergen sei der natürliche Wasserstand bereits hoch genug, wie Baumgarte erklärt und die benötigten Regenrückhaltebecken zeigen. Um mit der Situation umzugehen, gibt es bereits Ideen: Ein zweiter Kanal, der Seegraben, könnte von Ronnenberg direkt in die Ihme fließen. Das würde den Hirtenbach entlasten und auch bei künftigen Starkregenfällen ein schnelles Abfließen ermöglichen.

