﻿Freude bei Radfahrern: Neue Brücke zwischen Letter und Stöcken endlich fertig

Unsere Veranstaltungstipps

Das ist am Osterwochenende in Wunstorf los

Tarzan, Ostergottesdienste und Kunst: Nach dem Ostereiersuchen gibt es viele Möglichkeiten, die Feiertage abwechslungsreich zu gestalten. Wer möchte, kann sich in der Schmetterlingsfarm auf Entdeckungsreise begeben. Das ist am Osterwochenende, 7. bis 10. April 2023, in Wunstorf los.