﻿Pilze sammeln um Hannover: Das sind die Tipps des Experten

Das Pilzesammeln hat Hochsaison. Pilzexperte Horst Labitzke verrät, in welchen Wäldern der Region man die beliebten Leckerbissen findet. Und er mahnt zu mehr Rücksicht.

Hannover. Die Pilzsaison ist auf ihrem Höhepunkt. Noch bis einschließlich November können Pilzsammlerinnen und -sammler auf die Suche gehen. Pilzexperte Horst Labitzke kennt sich in der Region Hannover aus und hat ein paar Tipps, wo Suchende fündig werden können.

Labitzke empfiehlt das Große Holz südlich von Kirchwehren und das Almhorster Holz (beide Seelze) sowie das Gebiet rund um Resse in der Wedemark. Auch der Hildesheimer Wald, der Deister und der Brelinger Berg (Wedemark) seien geeignet. In Hannover gebe es als Pilzgebiet lediglich die Eilenriede, die jedoch „sehr abgesammelt“ sei. Genauer will er bei den Ortsangaben nicht werden: „Die guten Orte wird aber niemand verraten“, sagt der 83-Jährige lachend.