Messer im Zug gezückt: Polizei schnappt Täter in Seelze

Seelze. Ein 18-Jähriger hat nach einem Streit in der S-Bahn auf dem Weg nach Seelze ein Messer gezückt und einem Mann gedroht, ihn abzustechen. Er konnte von Mitreisenden überwältigt werden. Doch am Seelzer Bahnhof gelang ihm die Flucht. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihm und konnte ihn am Abend im Stadtgebiet schließlich schnappen.

Die Bahn der Linie 1 war nach Angaben von Christoph Nickel von der Bundespolizeiinspektion Hannover am frühen Abend auf dem Weg vom Hauptbahnhof Hannover nach Wunstorf, als der 18-Jährige mit einem 26-Jährigen in Streit geriet. Kurz vor dem Halt in Seelze schlug der 18-Jährige dem Mann mit der Faust gegen den Kopf. Dann soll er zurückgetreten sein. „Im Anschluss drohte der Schläger mit einem Messer in der Hand und den Worten ,Ich stech dich ab’“, sagt der Sprecher.

18-Jähriger flieht aus dem Zug am Bahnhof Seelze

Zwei Reisende konnten den 18-Jährigen aber überwältigen. „Dieser konnte jedoch am Halt im Bahnhof Seelze flüchten“, sagt Nickel. Nach Angaben des Sprechers suchte die Polizei mit einem Großaufgebot in Seelze nach ihm. Dabei kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Kurze Zeit später konnte der Verdächtige im Stadtgebiet gestellt werden. Er hatte nach Angaben des Sprechers auch entsprechende Verletzungen. Ein Messer habe er aber nicht bei sich getragen.

S-Bahn wird in Dedensen gestoppt

„Die S-Bahn wurde in Dedensen-Gümmer angehalten, um den Geschädigten durch eine angeforderte Rettungswagenbesatzung medizinisch zu versorgen“, sagt Nickel. Der 26-Jährige hatte eine Platzwunde am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte es am Abend aber wieder verlassen. Die Strecke zwischen Seelze war ab 18.30 Uhr laut Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn rund eine halbe Stunde gesperrt. Das sorgte für teils große Verspätungen der Züge auf der Strecke.

Am Bahnhof Dedensen gestoppt: Die Strecke zwischen Seelze und Wunstorf war rund eine halbe Stunde lang gesperrt. © Quelle: Christian Elsner

Warum gerieten die Männer in Streit?

Die Polizei konnte nach Angaben des Sprechers Spuren und Beweismittel sichern. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung gegen den jungen Mann. Warum er mit dem 26-Jährigen überhaupt in Streit geriet, zuschlug und später das Messer zückte, ist nach Angaben von Sprecher Nickel noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

