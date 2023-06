﻿Seelzer Karl Dettke restauriert einen der ersten VW T1 Bulli aus Hannover-Stöcken

Gümmer. Beide stammen aus Hannover. Aber ihre erste Begegnung hatten sie vor neun Jahren in Mexiko. Karl Dettke war damals 17 Jahre alt und Austauschschüler, als er den Bulli der Serie VW T 1 entdeckte. „Für mich steht das Auto für Lifestyle“, erzählt der 26-jährige Maschinenbauingenieur. „Das ist Freiheit und Lebensfreude – einfach Kult.“

Vor neun Jahren in Mexiko: Austauschschüler Karl Dettke ist sich mit dem Verkäufer einig. Der Bulli T 1 gehört nun dem damals 17-Jährigen. © Quelle: privat

So einen Transporter wollte Dettke haben. „Für mich hängen da mehr Emotionen dran als an jedem anderen Auto“, sagt der Fahrzeugfan. „Menschen, Tiere, Güter – alles wurde mit diesem Transporter bewegt“, sagt Dettke. Im Ergebnis brachte das Gefährt auch sehr viel Bewegung in Dettkes Familie.

Transporter ist zunächst nicht fahrtüchtig

Die Eltern liehen ihrem Sohn das Kapital für den Autokauf. Nach der erfolgreichen Verschiffung von Mexiko nach Hamburg und dem Transfer mit Schwertransporter ins beschauliche Gümmer hatte dann Karl Dettkes Mutter Diana die unfreiwillige, aber ehrenvolle Aufgabe, das nicht fahrtüchtige Modell vom Lastwagen zu bekommen. „Ich war alleine zu Hause und musste Karls Freunde herbeitelefoniert“, erzählt Diana Dettke. Der Anblick des enorm großen, straßenfüllenden Transporters in ihrem Stichweg hinterließ tiefen Eindruck.

Fahrzeuge der Eltern müssen Garage verlassen

Die nächste Bewegung betraf die Elternfahrzeuge. Denn die mussten ihren Standort in der geräumigen Doppelgarage aufgeben und parken seitdem vor der Tür, damit Sohn Karl mit Entrostung und Abschleifen beginnen konnte. Dass der Zustand des VW T1 F doch deutlich maroder war, als es beim Kauf den Anschein hatte, sieht der Fahrzeugrestaurator dagegen sportlich.

Karl Dettke stellt fest, dass der Boden seines Bullis immer wieder geflickt worden ist. © Quelle: Patricia Chadde

„Ich habe viel gelernt“, sagt Karl Dettke. Ihm bereitete die Beschäftigung mit Fahrzeugtechnik und Karosserie so große Freude, dass sich daraus eine weitere Entscheidung ergab. Nach dem Abitur bewarb er sich für Maschinenbau und wurde dualer Student bei VW. Inzwischen ist er im Masterstudium – da spielen weniger Fahrzeuge, sondern Start-ups die Hauptrolle.

Karl Dettke freut sich auf den Einbau des Tachos. © Quelle: Patricia Chadde

Ersatzteile werden gestohlen

Dass Dettke während der Verschiffung sämtliche Ersatzteile aus dem Container gestohlen wurden, vom VW-Logo über Radio und Batterie bis zu Scheibenwischern, fuchst ihn dagegen jetzt noch. „Ich hatte alles sorgfältig verpackt, damit es während der Überführung nicht beschädigt wird“, berichtet er. Aber alles, was sich einfach abtransportieren ließ, stahlen Diebe. Allein die Sitzbank ließen sie zurück. Sie belegt derzeit, mit weiteren Ersatzteilen, einen Keller im Elternhaus.

Karl Dettke kauft einen VW T1 in Mexiko. Der Bulli ist Baujahr 1956. © Quelle: Karl Dettke

Transporter soll wieder raus aus der elterlichen Garage in Seelze

Bei allem Verständnis der Eltern für die Begeisterung des Sohnes: Der Transporter musste aus der Garage wieder ausziehen. „Ich habe die ,VW-Freunde Gümmer‘ kennengelernt und bin eingetreten. Die haben Platz, das war ein Glücksfall“, schildert Karl Dettke die Entwicklung. Nachdem er sich auf Youtube und Tiktok durch die ersten Restaurierungsschritte gearbeitet hatte, bekam er bei den ,VW-Freunden‘ viele Tipps von gleichgesinnten und erfahrenen Schraubern aus erster Hand. „Basti hat mir unheimlich geholfen und vieles gezeigt“, erzählt Karl Dettke erfreut über den Kontakt zu Sebastian Borges. Dettkes Kumpel Aaron nutzte die Gelegenheit, um ein paar besondere Fotos vom „Making of“ zu produzieren.

Karl Dettke ist Mitglied bei den „VW-Freunden“ und arbeitet in der Werkstatt. © Quelle: Aaron

„Es wird“, antwortet Dettke auf die Frage nach dem aktuellen Status. Das Projektende steht indes schon fest: 2026 wird der VW-Standort Stöcken 70 Jahre alt. „Bis dahin sind wir hier fertig“, sagt Dettke zuversichtlich. VW hatte die Produktion des Bulli 1956 von Wolfsburg nach Hannover verlegt. Im März rollten die ersten T1 in Stöcken vom Band. Dettkes Bulli stammt von August 1956.

