﻿Nach jahrelangem Drogenkonsum: Pärchen aus Sehnde bleibt trotz dreier Anklagen in Freiheit

Trotz einer Anklage wegen Drogenbesitzes findet die Polizei bei einem Paar in Sehnde noch zwei weitere Male Drogen im beträchtlichen Umfang. Der Prozess ist am Dienstag im Lehrter Amtsgericht mit einem ungewöhnlichen Urteil geendet.

Sehnde. Rückblick: Am 28. November 2020 klingelt die Polizei bei einem Paar aus Sehnde an der Tür. Nachbarn hatten wegen des Partylärms während des Lockdowns die Polizei gerufen. Und die Beamten werden fündig. Sie stellen 730 Gramm Amphetamine, eine Cannabis-Indoor-Plantage mit 28 Pflanzen und 2400 Euro Bargeld bei den Mietern sicher.

Nur einen Monat zuvor, am 21. Oktober 2020, waren die Drogenfahnder bereits bei dem Handwerker (44) und der Altenpflegerin (34) zu Gast. Sie fanden 181 Cannabis-Pflanzen, 406 Gramm Amphetamine, 273 Gramm Marihuana, dazu noch Ecstasy-Pillen und ein wenig Crack. Rechtsanwalt Christian Rautenstengel konnte am Dienstag im Amtsgericht Lehrte nur dazu sagen: „Die Einschläge sind nicht gehört worden.“

Drei Anklagen wegen Drogenhandel

Denn vor den beiden Razzien der Polizei hatte die Polizei bereits am 11. Dezember 2019 Drogen in ähnlicher Menge und 7900 Euro bei den Angeklagten gefunden. Beide hatten zahlreiche Vorstrafen und standen unter Bewährung. Nun mussten sie sich wegen drei Anklagen in Sachen Drogenhandel in nicht geringer Menge verantworten. Pro Anklage Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis.

Umso erstaunlicher, dass sich die Prozessparteien am Dienstag wieder auf eine Bewährungsstrafe für die Angeklagten verständigen konnten. Ein Jahr und elf Monate für den Handwerker, ein Jahr und vier Monate auf Bewährung für die 34-Jährige. Der Grund dürfte in diesem Fall die Wirkung der Untersuchungshaft gewesen sein. Von Ende November 2020 bis Juni 2021 saßen die Angeklagten ein. Und dieses Mal hörten sie die Einschläge. Bei Amtsrichter Robert Glaß sorgte das für ungläubiges Staunen: „Sehr außergewöhnlich, dass die U-Haft die Leben der Angeklagten so verändert hat.“ Und auch der forensische Psychiater hält diese Entwicklung für „ungewöhnlich“.

Angeklagte ist vermindert schuldfähig

Denn der 44-Jährige lebt jetzt seit Haftende abstinent. Sein Anwalt, Clemens Anger, legte eine Bescheinigung von der Drogenberatung Lehrte (Drobel) vor. Der Angeklagte war in seiner Jugend in der hannoverschen Raver-Szene mit Speed und LSD in Kontakt gekommen. Seit Jahrzehnten konsumierte er Cannabis, Alkohol, Beruhigungsmittel oder Amphetamine. Das Rauschgift hat tiefe Falten in sein Gesicht gegraben.

Ganz anders seine Freundin. Die Frau hat eher weiche Züge. Während der Verhandlung ist sie oft den Tränen nah. Nervös knetet sie ihre Finger oder nestelt an ihrem Halstuch herum. „Ob das der Stress ist oder mit ihrer MS-Erkrankung zusammenhängt, kann ich nicht sagen“, erklärt der Psychiater. Die Frau ist zu 70 Prozent schwerbehindert, leidet zudem noch an ADHS. Sie hat auch seit ihrer Jugend Drogenerfahrung mit Kokain, Ecstasy und Heroin. Auch sie ist von den Drogen losgekommen. Sie arbeitet sogar wieder. Das Schöffengericht stufte sie als vermindert schuldfähig ein.

„Wegen umfangreicher Terminabsprachen und Krankheitsfällen ist das Verfahren etwas betagt“, sagte Richter Glaß. Und auch das half dem Pärchen. Denn seit Ende 2020 sind sie nicht mehr aufgefallen. Hinzu kommt, dass Strafrabatt bei langer Verfahrensdauer geltende Rechtsprechung ist. Als der Richter über die Bewährungsauflagen spricht, unterbricht ihn der 44-Jährige: „Ich mache alles.“ Also auch 200 Sozialstunden.