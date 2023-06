﻿S-Bahn zwischen Lehrte und Hildesheim fällt wochenlang aus

Kostenfrei bis 17:39 Uhr lesen

Umwelt- und Klimaschutz

Schottergärten schaden nach Expertenmeinung der Umwelt und der Artenvielfalt – und sind deshalb in Niedersachsen verboten. Viele Kommunen gehen bereits gegen diese Art der Gartengestaltung an. Ab Juli ist es auch in Uetze so weit, Kontrollen stehen bevor.