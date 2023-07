﻿Ein Wochenende zum Abfeiern: So war das Oakhill-Festival in Sehnde-Ilten

Ilten. Die Stimmung, die Leute, die Musik: Besser hätte das dritte Oakhill-Festival bei Ilten nicht laufen können. Wo Landwirt Julian Rathmann, einer der Begründer des 2021 erstmals aufgelegten Festivals, bis vor ein paar Wochen noch Wintergerste angebaut hatte, haben am Wochenende mehrere Tausend Gäste gefeiert, getanzt und gesungen. Und Rathmann sowie seine Mitstreiter zogen am Schluss ein durchweg positives Fazit samt einem Ausblick auf die nächste Auflage der Festivals im kommenden Jahr 2024.

Ein Elektro- und Party-Festival auf dem Feld: Den Oakhill soll es auch 2024 wieder geben. © Quelle: Tobias Woelki

Den Einstieg in die Party liefert am Freitagabend die Stimmungshaubitze Ikke Hüftgold mit DJ Robin. Rund 2000 Fans feiern mit, als Hits wie das im Sommer 2022 so umstrittene „Layla“ vor der Hauptbühne klingen. Und ähnlich ausgelassen geht es am Sonnabend vor erneut rund 2000 Gästen weiter. Diesmal mit Größen aus der Elektromusik. Das Duo „Ostblockschlampen“ zum Beispiel, das direkt vom Parookaville-Festival in Weeze (Nordrhein-Westfalen) nach Ilten kommt, von einem der größten Festivals für elektronische Musik in Europa also steuert das DJ-Duo direkt auf die Mainstage des Oakhill-Festivals.

Veranstalter auf der Bühne

Vorher aber sorgen die Veranstalter selbst für Stimmung. Fabian Schickedanz als „Curlyz“ und David Luttermann als „Störstrom“ spielen nacheinander ihre Sets und beweisen damit: Sie wissen, was sie tun und wie man das Publikum anheizt. Die Menge geht mit, feiert und tanz ausgelassen vor der Bühne.

Tanzen vor der Bühne: Beim Oakhill-Festival geht es bunt und fröhlich zu. © Quelle: Tobias Woelki

Dass es auf dem Acker bei Ilten einmal so aussehen könnte, hätten sich das Gründertrio aus Rathmann, Schickedanz und Luttermann nicht träumen lassen. Die Idee für das Festival sei bei einer Party entstanden, erzählen sie. Denn vor einigen Jahren habe Rathmann auf dem Feld einen Geburtstag gefeiert. Rund 300 Leute habe er eingeladen, darunter Schickedanz, der auch damals schon als DJ arbeitete. Als sie dann all diese Menschen hätten feiern sehen, sei ihnen der Gedanke gekommen, daraus ein Festival entstehen zu lassen.

Premiere im August 2021

Bis zur Umsetzung sollte es noch etwas dauern. Julian wurde Vater, dann kam Corona und die beiden verloren sich aus den Augen. Mitten im Lockdown folgte dann plötzlich die Nachricht: „Ich weiß gar nicht, ob das noch deine Nummer ist. Aber lass uns das machen, das mit dem Festival“, schrieb Rathmann. Nach kurzem Zögern willigte Schickedanz ein. Dann wurde David Luttermann, selbst DJ aus Hannover, ins Boot geholt. Mit einem Bier setzte sich das Trio eines Abends zusammen, und das Oakhill-Festival war geboren. Neun Monate später, im August 2021, fand dann dessen Erstauflage statt.

Bock auf Partys: Laura (von links), Tara und Ewelina feiern beim Oakhill-Festival. © Quelle: Tobias Woelki

Seitdem ist einiges passiert: Ein Campingplatz, eine zweite Bühne und ein vierter Veranstalter, Leon Bösling, kamen dazu. Und natürlich ein noch größeres Publikum. In der Menge sieht man an diesem Wochenende Gäste jedes Alters, Familien mit Kindern, sogar Großeltern. Viele kommen aus dem Umkreis von Ilten oder sind direkte Anwohner. Iris und Michael Beermann etwa sind mit dem Fahrrad da und in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Oakhill-Festival. Eigentlich wollen sie nur ihren Sohn unterstützen, der als „Oversized“ am Sonnabend auf der Bühne steht. „Wir dachten, wir seien zu alt für so etwas, aber jetzt macht es uns richtig Spaß“, erzählen die beiden.

Isi Glück kommt 2024

Für die vier Veranstalter gilt nun: Nach dem Oakhill ist vor dem Oakhill. 2024 soll es die vierte Auflage des Festivals geben. Schickedanz und Luttermann sagen, warum sie mittlerweile geradezu vom Festivalfieber befallen sind: Am schönsten seien die Emotionen der Leute vor der Bühne, deren Freude und Euphorie. Das entschädige auch für den Stress vor dem Festival. Und ein Detail zum Oakhill-Festival 2024 verraten sie schon jetzt: Unter den Acts wird die Partyschlagersängerin Isi Glück sein. Es geht also weiter mit den Stimmungskanonen auf dem Stoppelfeld.

