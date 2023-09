﻿Mutmaßlicher Täter war in Klinikum untergebracht: Wahrendorff äußert sich erstmals zu sexuellen Übergriffen in Ilten

Ilten. Im Erdgeschoss des roten Backsteinhauses an der Rudolph-Wahrendorf-Straße befindet sich das lichtdurchflutete Büro von Timo Rittgerodt. Von seinem Schreibtisch aus blickt der Geschäftsführer des Klinikums Wahrendorff aus bodentiefen Fenstern auf eine kleine Grünfläche, hinter ihm hängt ein gewaltiges Gemälde an der Wand. Rittgerodt tippt noch kurz etwas in seinen Computer, dann steht er auf, reicht freundlich die Hand. „Toll, dass Sie gekommen sind“, sagt er zur Begrüßung. „Es ist ja immer schöner, miteinander zu reden als übereinander.“

Tatsächlich ist in den vergangenen Wochen sehr viel über das Klinikum Wahrendorff in Ilten geredet worden – genauer gesagt über einen Patienten im sogenannten Probewohnen: Kevin B. Der 32-Jährige steht unter dem dringenden Tatverdacht, zwischen Dezember 2022 und Juli 2023 in mindestens acht Fällen junge Mädchen und Frauen im Dorf attackiert zu haben. Er soll seine Opfer – das jünste war gerade mal zwölf Jahre alt – beim Spazierengehen hinterrücks angegriffen und sexuell belästigt haben. So steht es im Bericht der Polizei, die Kevin B. am 17. Juli, kurz nach der achten Tat, am Iltener Park festgenommen hat. „Das hat uns alle schockiert“, sagt Rittgerodt. „Wir sind ja nicht nur Verantwortliche des Klinikums, wir sind auch Väter.“

Mörder mit 17 Jahren

Sieben Wochen liegt die Festnahme inzwischen zurück, doch die Aufregung im Dorf ist noch immer groß. Viele Einwohnerinnen und Einwohner sind nicht nur verunsichert wegen der Vorfälle an sich, sie sind auch verärgert darüber, dass sie erst nach der siebten Tat Anfang Juli von der Polizei gewarnt worden sind. Erst recht, seit bekannt ist, dass Kevin B. fast die Hälfte seines Lebens im Maßregelvollzug verbracht hat. Im August 2008, mit gerade einmal 17 Jahren, hatte er seine Nachbarin Nicole S. (43) auf einer Straße im Wolfsburger Stadtteil Detmerode mit einem Messer attackiert. Sie schleppte sich noch in ihre Wohnung zu ihrem Mann. Wenig später starb sie im Krankenhaus.

Im Februar 2009 wurde Kevin B. deshalb am Landgericht Braunschweig wegen Mordes verurteilt. Ins Gefängnis kam er allerdings nicht. Das Gericht urteilte damals, dass der junge Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt habe. Für eine zunächst unbefristete Dauer kam er in den Maßregelvollzug nach Moringen. Dort wurde er erneut gewalttätig. 2013 attackierte Kevin B. einen anderen Untergebrachten – mit der Absicht, auch diesen zu töten. Das gelang ihm nicht. Das Landgericht Göttingen ordnete erneut eine Unterbringung im Maßregelvollzug an. Laut Urteilsfeststellung war er auch bei dieser Tat „zumindest nur eingeschränkt schuldfähig“.

„Wir sind schockiert“: Unweit des Klinikums Wahrendorff, am Iltener Park, hat die Polizei im Juli 2023 Kevin B. festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, junge Mädchen und Frauen attackiert zu haben. © Quelle: Jonas Dengler

„Keinerlei Unregelmäßigkeiten“ im Klinikum

In den Jahren danach soll Kevin B. jedoch einen positiven Behandlungsverlauf gezeigt haben. Verschiedene Stellen, darunter Ärzte, die niedersächsische Prognosekommission sowie das juristische Kompetenzzentrum Niedersachsen, hatten daher keine Bedenken gegen eine Entlassung in das sogenannte Probewohnen. Auch das Klinikum Wahrendorff, das die Vorberichte aus Moringen laut Heimleiter Joachim Ziert „genauestens studiert“ hatte, stimmte zu. Im November 2021 kam Kevin B. nach Ilten, die Zuständigkeit blieb aber beim Maßregelvollzugszentrum in Moringen.

Im Klinikum Wahrendorff sollte Kevin B. auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden – und eine Zeit lang schien es so, als würde er diese Chance auch nutzen. Kevin B. habe sich dem Personal und den Mitbewohnern gegenüber tadellos verhalten, sagt Heimleiter Ziert. Es habe „keinerlei Unregelmäßigkeiten“ geben. Auch Frauen gegenüber sei er im Klinikum „in keinster Weise auffällig“ gewesen. Nach Informationen dieser Redaktion hätte Kevin B. das Klinikum daher schon in wenigen Monaten verlassen dürfen. Betreuer suchten bereits nach einem Arbeitsplatz für ihn. „Umso überraschter sind wir jetzt über das, was passiert ist“, sagt Wahrendorff-Geschäftsführer Rittgerodt.

Wieso hat niemand etwas mitbekommen?

Wie aber kann es sein, dass im Klinikum niemand etwas von den Taten mitbekam, die Kevin B. begangen haben soll? Und wieso durfte er bei seiner Vorgeschichte überhaupt von Anfang an frei im Dorf herumlaufen? Fragen, die sich derzeit viele Iltenerinnen und Iltener stellen, und auf die Rittgerodt eine simple Antwort hat: „Kevin B. hatte bereits die höchste Lockerungsstufe erreicht, bevor er zu uns nach Ilten kam. Er wurde also nicht im geschlossenen Bereich betreut.“ Der 32-Jährige musste sich lediglich ab- und anmelden, was er zuverlässig tat, so Ziert.

Der Heimleiter und sein Team hätten sich in den vergangenen Wochen selbstkritisch mit dem eigenen Handeln auseinandergesetzt und auch die komplette Dokumentation zu Kevin B. noch einmal „von A bis Z geprüft, weil wir wissen wollten, ob wir irgendeinen Hinweis übersehen haben“, wie er sagt. „Aber da war nichts.“ In 20 Jahren, in denen er sich mit dem sogenannten Probewohnen befasse, sei ihm noch kein derartiger Fall untergekommen, sagt Ziert. „Niemals zuvor ist es beim Probewohnen zu einer Straftat gekommen.“

Rittgerodt: „Haben nicht den leisesten Fehler gemacht“

Auch Rittgerodt, der alle Verantwortlichen kurz nach der Festnahme von Kevin B. zu einer Analyse zusammenrief, sagt: „Wir können heute mit Überzeugung sagen, dass wir hier im Klinikum nicht den leisesten Fehler gemacht haben.“ Gleichwohl kann der Geschäftsführer von Wahrendorff die momentane Verunsicherung in der Bevölkerung sehr gut nachvollziehen. „Wir haben von unserem Vertrauenskredit, den uns die Iltenerinnen und Iltener gewährt haben, sehr viel aufgebraucht“, sagt er. Nur: „Was hätten wir denn in dieser Situation anderes tun sollen?“

Kleiner Ort, große Aufregung: Kevin B. soll in Ilten junge Mädchen und Frauen attackiert und sexuell belästigt haben. © Quelle: Jonas Dengler

Die Frage stellt sich in der Tat. Zwar hatte es im Dorf früh Gerüchte über sexuelle Übergriffe gegeben, und auch die Polizei informierte das Klinikum bereits im Mai 2023 über ihren Verdacht, dass der Täter aus dem Umfeld des Klinikums stammen könnte. Konkrete Hinweise auf den Täter hätten zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vorgelegen. Das bestätigt auch die Polizei. „Was hätten wir also kommunizieren sollen? Spekulationen?“, fragt Rittgerodt, der fürchtet, dass durch die aktuellen Vorfälle nicht nur das Vertrauen in die Arbeit des ihm unterstellten Klinikums Schaden genommen hat – sondern auch in den Maßregelvollzug insgesamt.

Rittgerodt verspricht Transparenz

Rittgerodt will deshalb bei einer Bürgerfragestunde am Dienstag, 19. September, in der Wilhelm-Raabe-Grundschule „transparent darstellen, was wir machen“. Viele Iltenerinnen und Iltener würden „gar nicht verstehen, wie komplex die Psychiatrie hier arbeitet“. Im Klinikum Wahrendorff würden „keine Monster hinter Stahltüren“ leben, betont auch Heimleiter Ziert. „Das sind Menschen. Und diese Menschen haben das Recht, wieder in die Gesellschaft aufgenommen zu werden.“

