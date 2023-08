﻿„Das perfekte Set“: Hermannshof in Völksen wird zur Kulisse für Kurzfilm

Völksen. „Wir gehen nicht!“ So heißt der Kurzfilm, der auf dem Hermannshof in Völksen entstanden ist. Er handelt von jungen, neureichen Menschen, die sich auf dem Land ein Haus gekauft haben, keine echten Probleme haben, ihre „Erste-Welt-Probleme“ aber ausgiebig diskutieren. „Es ist eine Gesellschaftssatire“, sagt Regisseur Janne Jürgensen, der auch das Drehbuch geschrieben hat.

Angelehnt ist die Geschichte an Maxim Gorkis Theaterstück „Sommergäste“ von 1904, Jürgensen hat versucht, die Geschichte „in die Jetzt-Zeit zu transportieren“. Optisch erinnert vieles aber noch an die Zeit von vor 100 Jahren. Die Kostümierung der „Sommergäste“ etwa. Und nicht zuletzt eben der Hermannshof, den der Unternehmer Hermann Rexhausen ungefähr zu dieser Zeit als Sommerresidenz gestalten ließ.

„Filmdrehs sollen nachhaltig sein“

Jürgensen und Konrad Buschke, die gemeinsam die Produktionsfirma „Nojz-Film“ in Neu Wulmstorf bei Hamburg betreiben, hatten eigentlich einen anderen Drehort für „Wir gehen nicht!“ im Sinn gehabt. Das Filmteam um Kameramann Daniel M. G. Weiß, das sie überwiegend in Hannover zusammenstellten, brachte sie aber auf den Hermannshof. Das Gelände „ist das perfekte Set“, sagt Produzent Buschke.

Der komplette Film wurde dort gedreht: in der Villa, die dafür einmal komplett neu möbliert wurde, auf der Veranda, im Apfelgarten und auf dem Weg in den Steinbruch. Denn Filmdrehs, sagt Buschke, sollten auch nachhaltig sein. Eine Vorgabe von „Nordmedia“, der niedersächsischen Medien-Fördereinrichtung, die auch „Wir gehen nicht!“ kofinanziert, sei, die CO2-Bilanz zu dokumentieren. Und so entfielen durch den Dreh an nur einem Ort etliche Wege: Die Teammitglieder aus Hannover konnten per Bahn anreisen, die anderen waren auf dem Hermannshof selbst und in Hotels in Springe untergebracht.

Vier Drehtage auf dem Hof

20 Minuten lang soll der Film werden, der an vier Tagen in Völksen gedreht wurde. Der technische Aufwand, sagt Buschke, unterscheide sich dabei kaum von einem Langfilm. Beleuchtung, Ton, Kameras, Kostüm, Szenenbild – für all das waren Profis am Werk. Der kleine Unterschied: Sie arbeiteten für kleines Geld, denn außer von Nordmedia gibt es keine Unterstützung. Fernsehsender waren nicht involviert. Das bedeutet weniger Budget, „aber auch niemanden, der uns reinredet“, sagt Buschke. Er und Jürgensen müssten mit ihrer Produktionsfirma noch eigenes Geld investieren, „aber so funktioniert die Branche. Wenn wir ihn nicht selbst produzieren würden, würde der Film gar nicht produziert.“ Ihre Hoffnung: „Wir gehen nicht!“ soll bei Festivals gezeigt und idealerweise prämiert werden. Vielleicht schaffe er es dann ins Fernsehen oder in eine Mediathek und könne im Ausland vermarktet werden: „Schritt für Schritt“, sagt Buschke.

Kleines Budget zwingt zur Improvisation

14 Schauspielerinnen und Schauspieler waren in den Dreh involviert, zum Teil standen elf zeitgleich vor der Kamera. „Eine Herausforderung“, sagt Buschke. Wie auch das Wetter. Als es am Freitag begann zu regnen, wurde das Drehbuch kurzerhand umgeschrieben, der Regen eingebaut. Optisch, sagt Buschke, sei es kein Problem gewesen, aber man habe das Prasseln gehört. Bei einem kleinen Budget muss man eben improvisieren – Buschke drehte kurzerhand sogenannte Schnittbilder, auf denen man sieht, wie Wolken aufziehen – und die „Sommergäste“ tanzten mit weißen Regenschirmen.

Sogar zwei „Promis“ gehörten zum Team, das Hermannshof-Geschäftsführer Eckhart Liss in der Küche im Keller vom „Haus im Park“ bekocht: Wolf Homann ist etwa aus der Amazon-Serie „German Crime Story: Gefesselt“ bekannt und spielte im oscarnominierten Spielfilm „Im Westen nichts Neues“ mit. Und Carlotta Pahl ist Fans der Science-Fiction-Serie „Stranger things“ als deutsche Stimme der Hauptrolle „Eleven“ bekannt, gespielt von Millie Bobby Brown.

HAZ