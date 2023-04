﻿Tonne statt Sack im Umland von Hannover: Neue Behälter kommen im November

Kostenfrei bis 07:21 Uhr lesen

Konzertankündigung

„Hoffnung bleibt§: So lautet das Motto für das Konzert im Kirchenraum der Stiftung St. Marien in Isernhagen. Das Musiker-Duo Viojan will am 23. April mit Violine und Akkordeon das Publikum verzaubern.