﻿Spektakuläre Aufnahmen: Team der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover bekommt Wetterballon aus Uetze zurück

Uetze/Hannover/Tülau. Auf diese Nachricht haben die Schülerinnen und Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule in Hannover gehofft – und doch nicht mehr so richtig daran geglaubt: Ihren im Oktober 2022 am Irenensee in Uetze gestarteten Wetterballon, der aufgrund eines technischen Defekts kurze Zeit später abgestürzt war, hat jetzt ein Landwirt bei Tülau (Landkreis Gifhorn) gefunden. „Für uns kam die Nachricht völlig überraschend, und wir sind unglaublich froh“, sagt Lehrer Arved Schmitz, der die Nutzlastbox abholen konnte. Besonders groß ist die Freude darüber, dass die Geräte die Wetterdaten aufgezeichnet haben und die Kamera sehr gute Videobilder aufgenommen hat.

Nach Aussage des Lehrers hatte der GPS-Tracker beim Flug versagt, sodass die Schülerinnen und Schüler aus dem eigens gebildeten „Rescue-Team“ den Flugkörper mit einer schwarzen Styroporbox samt der Messgeräte, einem roten Fallschirm und einem weißen Ballon nicht finden konnten – im Gegensatz zu dem Landwirt, der nach einer längeren Pause eine Weide betreten hatte, auf der der rote Fallschirm leuchtete. Die jungen Forscherinnen und Forscher hatten zum Glück auch eine Plakette mit Anschrift und Telefonnummer an der Box angebracht, sodass der Finder sie kontaktieren konnte.

Eine erste Inspektion zeigte, dass die meisten technischen Komponenten den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen waren. „Kamera und Sensoraufbauten waren völlig zersetzt, die Speicherkarten hatten die Strapazen jedoch weitgehend unbeschadet überstanden“, sagt Schmitz. Damit habe das Team alle Daten des Fluges sichern können. Die Schülerinnen und Schüler hätten sofort mit der Analyse der Messwerte wie Temperatur, Höhe, Luftdruck und Magnetfeld begonnen. Erste Auswertungen hätten ergeben, dass der Ballon sehr schnell bis fast 25 Kilometer gestiegen sei.

Das Bild der Hauptkamera stammt aus einer Höhe von 25 Kilometern über dem Raum Wolfsburg. © Quelle: privat

„Dort oben ist die Atmosphäre extrem dünn, was ein Weitersteigen verhindert“, erläutert der Physiklehrer und fügt hinzu, auf den spektakulären Videoaufnahmen seien die dünne Luftschicht der Erde, das Schwarz des Weltraums und eine Totale der nördlichen Umgebung von Wolfsburg zu sehen. Gerade diese Videoaufnahmen haben alle Projektbeteiligten, Lehrkräfte eingeschlossen, stark beeindruckt.

Gesamtflugdauer betrug zwei Stunden

Das Forscherteam kann Schmitz‘ Angaben zufolge auch den Flug des Ballons nachvollziehen. So stürzte die Nutzlast nach dem programmgemäßen Platzen durch die starke Ausdehnung der Heliumgase laut Sensordaten mit bis zu 100 Stundenkilometern dem Erdboden entgegen, bevor der Fallschirm den Fall mit zunehmender Luftdichte auffing. Auf dem Boden sammelte der Bastelrechner demnach noch einige Stunden autonom Daten, bevor die Batterie zur Neige ging und der halbjährige Winterschlaf des Ballons begann. Die Gesamtflugdauer betrug etwa zwei Stunden, wovon etwa 90 Minuten auf den Aufstieg und 30 Minuten auf den Sinkflug entfielen.

Die grafische Darstellung der Sensordaten umfasst die Temperatur und die Höhe auf Zeit. © Quelle: privat

Vier Tage hatten die Schülerinnen und Schüler im Herbst an dem Projekt intensiv gearbeitet. So programmierten sie die Sensoren, bauten für deren Schutz eine Styroporbox, klärten die Flugerlaubnis mit dem Flughafen Hannover und bildeten zur Dokumentation ein Medienteam. Beim Start am Uetzer Irenensee versammelten sich die Jugendlichen, ihre Enttäuschung nach dem Verlust war groß. Jetzt aber, sagt Schmitz, stünden die Daten für naturwissenschaftliche Facharbeiten in Physik oder Erdkunde zur Verfügung. Für Schmitz steht fest: „Ich werde als Lehrkraft in Zukunft mit Sicherheit wieder Schülerinnen und Schüler an den Rand des Weltraums begleiten.“