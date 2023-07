Trainingslager kompakt

Das 96-Wochenende im Überblick: Pokal geholt, Geld für Ondoua und Warten auf Halstenberg

Mit dem Sieg in einem Testspielturnier verabschiedet sich Hannover 96 aus Österreich, das Trainingslager ist vorbei. Was am Wochenende wichtig war auf und neben dem Platz, finden Sie in diesem Überblick. Jonas Szemkus (Text) und Florian Petrow (Fotos) berichten.