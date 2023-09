﻿Rekordniederschlag: In Bissendorf fallen am Dienstag 51,6 Liter Regen pro Quadratmeter

Bissendorf. Die Gewitter am Dienstagvormittag, 12. September, haben im ganzen Norden von Hannover zu heftigen Regenfällen geführt. Doch nirgends kam so viel herunter wie in Bissendorf. Dort fielen in der Zeit zwischen 5.30 und 15 Uhr 51,60 Liter pro Quadratmeter. Nach den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurde dieser Wert deutschlandweit nur in Dorsten in Nordrhein-Westfalen übertroffen – um einen Liter.

Erfasst hat das Wolfgang Schrödter, der seit längerer Zeit in Bissendorf eine private Wetterstation betreibt, die den Regeln des DWD entspricht. „Diese extreme Regenmenge entspricht dem monatlichen Durchschnittswert für September, der bei 52 Litern pro Quadratmetern liegt“, sagt er. „Allein zwischen 5.30 und 9 Uhr fielen an der Bissendorfer Station 31,60 Liter Regen auf den Quadratmeter.“

