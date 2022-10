﻿Fernseher und Marmelade: Expert-Technik zieht bei Famila Langenhagen ein

Der Technikhändler Expert verkauft künftig an einem weiteren Standort in Langenhagen Smartphones, Fernseher und Co. Die Kooperation mit dem Lebensmittelmarkt Famila soll nicht auf die Flughafenstadt beschränkt bleiben.

Langenhagen. Wer in Langenhagen bislang einen Technikmarkt aufsuchen wollte, war nur im City Center an der richtigen Adresse. Künftig kann man Fernseher, Handys und Co. auch im Gewerbegebiet Brink erwerben – und zwar nur ein paar Schritte von Marmelade, Obst und Gemüse entfernt: Im Famila-Warenhaus an der Hans-Böckler-Straße, das seit Juli im laufenden Betrieb umgebaut wird, wurde ein Expert-Elektrofachmarkt integriert, der am Dienstag, 1. November, öffnet. Dort soll es künftig eine große Auswahl an TV-Geräten, Smartphones, Haushaltsgeräten und anderem samt fachkundiger Beratung geben.

Expert wünscht sich mehr Berührungspunkte mit den Kunden

Für die Handelsverbundgruppe Expert mit Sitz an der Bayernstraße in Godshorn stellt die Kooperation quasi ein „Heimspiel“ dar, völlig neu ist sie jedoch nicht: Bereits seit 2013 existiert nach Unternehmensangaben eine Verkaufsfläche im Famila-Markt in Bielefeld. Um die strategische Partnerschaft weiter auszubauen, seien nun vorerst drei weitere „Shop-in-Shop“-Flächen in Langenhagen, Rendsburg und Falkensee geplant, erklärte die Unternehmenskommunikation auf Anfrage. „Ziel ist die Steigerung unserer Marktdurchdringung und Markenbekanntheit durch die Erhöhung der Anzahl von weiteren Touchpoints.“ Dieser Begriff aus dem Marketing bedeutet Berührungspunkte mit den Kunden.

Im Langenhagener Famila-Standort entsteht demnach ein Expert-Kleinflächenkonzept zur Zusammenführung und Vertiefung des Elektroniksortiments, das in dem Warenhaus bereits vorhanden ist. Zudem soll es um weitere Produktbereiche erweitert werden. Expert wird demnach rund 700 der etwa 6900 Quadratmeter Verkaufsfläche belegen. Der Technikmarkt im CCL ist mit 1900 Quadratmetern fast dreimal so groß.

Kunden zahlen alles an der Famila-Kasse

Die Kundenberatung zum Techniksortiment an der Hans-Böckler-Straße werden geschulte Famila-Mitarbeiter übernehmen. Auch eigene Expert-Kassen gibt es nicht: Die Kunden bezahlen die Technikprodukte wie den Rest ihres Einkaufs an den Famila-Kassen.

Die Expert-Eröffnung wird zusammen mit dem Abschluss der Umbauarbeiten bei Famila gefeiert. Das gesamte Erscheinungsbild des Warenhauses wurde modernisiert und ein neues Farbkonzept umgesetzt. Regionale Produkte sind im „Hofladen“ zu finden, wo es auch regelmäßig Aktionen geben soll. In der Obst- und Gemüseabteilung gibt es unter anderem eine Smoothie-Bar und eine Orangensaftpresse, in der Getränkefachabteilung finden sich Bierspezialitäten in einem „Pub“.