Vier Teppichreiniger aus Krefeld haben ihren Kundinnen und Kunden in der Region Hannover monatelang überteuerte Leistungen und minderwertige Produkte angedreht. Dabei schreckten sie auch nicht vor unappetitlichen Maßnahmen zurück.

Hannover. Natürlich hätte sie stutzig werden können. Spätestens, als sie in einem fremden Auto saß, mit fremden Männern, die sie zur nächstgelegenen Sparkasse fuhren, damit sie dort 1000 Euro in bar abheben konnte, als Anzahlung für einen Teppich, den sie nie kaufen wollte. Aber Ursula Müller (Name von der Redaktion geändert) war derart überfordert in diesem Moment, dass sie eben nicht stutzig wurde. Genau das war ja die Masche der Männer. Und damit waren sie ziemlich erfolgreich.