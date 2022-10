﻿Fleischer aus Elze leidet unter Fachkräftemangel und steigenden Energiekosten

Die Landschlachterei Dettmers in Elze ist ein Traditionsbetrieb in vierter Generation. Doch Fachkräftemangel und steigende Energiekosten trüben die Perspektiven bei dem Betrieb aus der Wedemark.

Elze. Carsten Dettmers macht sich Sorgen. Seit Jahren bereits wird es für den Fleischermeister und Inhaber der Landschlachterei Dettmers in Elze immer schwieriger, geeignetes Personal zu bekommen. Und jetzt lassen die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise auch noch seine Kosten explodieren. "Viele Fleischerbetriebe wissen kaum noch, wie es weitergehen soll", weiß Dettmers, der als Obermeister der Fleischer-Innung Burgdorf zwölf Betriebe vertritt. Auch er hat bereits angefangen, seine Arbeitsschwerpunkte zu verlagern und Angebote einzuschränken – als Folge der geänderten Rahmenbedingungen.

Ob luftgetrockneter Schinken, Mettwurst, Bregenwurst oder Sülze – alle Wurst- und Fleischwaren der Landschlachterei Dettmers, die in vierter Generation geführt wird, stammen aus eigener Schlachtung. Die Tiere kommen von Höfen aus der Umgebung. „Wir produzieren aus der Wedemark für die Wedemark“, bringt es der Inhaber auf den Punkt. 18 Menschen beschäftigt er in seinem Betrieb. Außer einem Fleischermeister und zwei Gesellen gibt es noch Personal in der Küche und im Verkauf. Zusätzlich zum Ladengeschäft in Elze werden die Wurst- und Fleischwaren auch auf verschiedenen Wochenmärkten verkauft. Doch dieses Angebot schränkt der Betrieb nun ein.