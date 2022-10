﻿Wöchentlicher Garagenflohmarkt: 82-jährige Seniorin aus Resse verkauft ihre Schätze für das Palliativzentrum

Bei Christel Leibner (82) in Resse hat sich im Laufe der Jahrzehnte viel angesammelt: Krimskrams, aber auch kleine Schätze. Jetzt will sie sich davon trennen und veranstaltet immer freitags bis sonntags einen Garagenverkauf. Den Erlös möchte sie dem Palliativzentrum in Fuhrberg spenden.

Resse. Christel Leibner ist Jägerin und Sammlerin. Sie hortet Unmengen an Schätzen in ihrem "grünen Haus" – wie sie ihr, hinter dichtem Efeu und einem wild wuchernden Garten verstecktes Zuhause im Lönswinkel in der gleichnamigen Resser Siedlung nennt. "Ich kann nichts wegwerfen", sagt die 82-Jährige. Wenn sie auf dem Wertstoffhof sehe, was die Leute alles entsorgen, blute ihr das Herz. Aber nun will sich Leibner doch von den vielen Dingen trennen, die sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt haben – und zwar für einen guten Zweck. Sie veranstaltet an jedem Wochenende in ihrer Doppelgarage einen Flohmarkt. Den Erlös wolle sie an das in Fuhrberg geplante Palliativzentrum sprechen, verspricht die Seniorin.

Als ihr Mann vor zwei Jahren verstarb, kam ihr der Gedanke, die angesammelten Dinge in Form eines Flohmarkts zu verkaufen. „Ich kann ja nichts mitnehmen“, sagt die Witwe. Und der Gedanke an einen Garagenflohmarkt lag nahe. „Ich bin immer gerne auf Flohmärkten gewesen und habe da vieles gekauft. Aber ich habe in Langenhagen auch selbst verkauft.“ Das aber sei ihr jetzt zu aufwendig gewesen, auch ihre Kinder hätten ihr abgeraten. Also habe Leibner einfach ihre Doppelgarage vor dem Haus hergerichtet, selbst neu gestrichen und ihre Schätze dort drapiert.

Fundstücke: Die rote Conga gehörte Christel Leibners Sohn. © Quelle: Andreas Krasselt

Ganz offensichtlich nicht nur Gerümpel – auch wenn manches, wie etwa das leicht defekte CD-Radio, nur für Bastler geeignet ist. „Das kann man aber kostenlos mitnehmen“, beteuert die rüstige Seniorin. In ihren Garagen stapelt sich auf engem Raum alles, was man sich auf einem Flohmarkt wünschen könnte: Kleidung und Schuhe, getragen, aber sauber und intakt, Geschirr, Bücher, auch richtig alte, Spielsachen und Plüschtiere von den Kindern, eine schrillrote Conga und ein Schellenring. „Das hat auch meinem Sohn gehört“, sagt Leibner.

Handsignierte Originalzeichnungen

Daneben findet sich ein Kunstdruck mit einem Motiv von Kandinsky. Bilder hat sie überhaupt jede Menge im Angebot, auch Originale, handsigniert, von der Künstlerin Gisela Piesche. „Das war eine Kollegin meines Mannes“, erzählt sie, „der war in der Grafikbranche tätig, als Stereotypografiker.“ An einer anderen Wand lehnt eine Zeichnung mit der Signatur „H. Zille“, eine typische Altberliner Straßenszene mit tanzenden Jugendlichen und Leierkastenmann. Ein Original? „Ich glaube schon.“ Die Zeichnung der hannoverschen Marktkirche von 1951 ist auf jeden Fall ein Original, wenn auch von einem unbekannten Künstler.

Handsigniert: Lithografien von Gisela Piesche. © Quelle: Andreas Krasselt

Viel kostet das alles nicht. Die Lithografien von Gisela Piesche sind mit 50 Euro ausgezeichnet. Doch jetzt gehen noch einmal 50 Prozent runter – bei allen Artikeln. Denn der Flohmarkt im Lönswinkel läuft nicht. Beim Garagenflohmarkt in Resse am 4. September habe sie gerade mal 27 Euro eingenommen. Obwohl eine große selbstgemalte Hinweistafel an der Ecke zur Straße An den Hägewiesen darauf hinweist: "Ich glaube, die Leute finden das nicht", sagt Leibner. "Ich muss das vielleicht noch etwas besser ausschildern." Schließlich muss der suchende Schnäppchenjäger dann doch noch um eine Ecke und ein paar Kurven herum, bevor er ihre Ausstellung erreicht.

Zeitschriften und Zigaretten an der Neuen Bult

Verkaufen war schon immer ihre Leidenschaft. Viele Jahre lang hatte sie in Langenhagen in der Nähe der Pferderennbahn einen kleinen Laden betrieben, Zeitschriften und Zigaretten und so was. „Die Leute sagten immer Kiosk, aber ich hatte eigentlich einen kleinen Tante-Emma-Laden“, erzählt sie. „Das hat viel Spaß gemacht.“ Doch verdienen will sie mit ihrem Flohmarkt nichts.

Schlecht zu finden: Christel Leibner hat den Hinweis auf ihren Flohmarkt nur an der Ecke zu der Straße An den Hägewiesen befestigt. © Quelle: Andreas Krasselt

"Ich hatte erst gedacht, die Einnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine zu spenden, aber das wird ja schon so oft gemacht." Dann traf sie neulich den Palliativmediziner Sven-Thomas Andresen wieder, der am 21. September auf Einladung des Seniorenbeirats der Wedemark in Bissendorf sein Projekt eines Palliativzentrums vorstellte. "Dr. Andresen hatte damals auch meinen Mann beim Sterben begleitet", erzählt sie. "Und bei dem Vortrag hat er auch davon berichtet, dass er Spenden durch einen Flohmarkt bekommen hatte." Damit war die Sache klar.

„Sobald ich 1000 Euro zusammenhabe, werden wir eine richtige Übergabe organisieren“, verspricht die Seniorin. 200 Euro habe sie schon. Und an Warennachschub herrsche bei ihr kein Mangel. „Ich hab noch das ganze Haus voll.“ Der Verkauf läuft immer freitags bis sonntags an ihrem Haus im Lönswinkel Nummer 18 in Resse.