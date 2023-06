﻿Abschiedsverkehr bei Air Defender: Am Wochenende wird es nochmal laut

Wunstorf. Die Großübung Air Defender endet – und der „Abschiedsverkehr“ startet. Am Wochenende soll es über dem Fliegerhorst Wunstorf und im Luftraum der Region wieder etwas lauter werden.

„Die Rückverlegung hat bereits am Donnerstag mit den ersten Flügen aus Lechfeld nach Wunstorf sowie einigen Lkw aus Schleswig/Hohn nach Wunstorf begonnen“, sagt Presseoffizier Melanie Dittmann auf HAZ/NP-Anfrage. Doch jetzt geht es erst richtig los: „Ab Freitag sowie am gesamten Wochenende erwarten wir An- und Abflüge im 30-Minuten Takt im Zeitraum 8 bis 22 Uhr.“ Mehrheitlich werden dies Flüge der amerikanischen C-130 „Herkules“ sowie der deutschen A400M zwischen Hohn und Wunstorf sein.

Doch auch die großen „Ami-Maschinen“ sind wieder unterwegs: „Täglich werden auch einige C-17 für den Weitertransport von Material und Personal in den USA an- und abfliegen“, so Dittmann. „Ja, es kann am Wochenende lauter am Himmel über Wunstorf werden.“

Der Abschiedsverkehr läuft noch die gesamte Woche, die letzten Flüge werden am Freitag, 30. Juni, den Flugplatz Wunstorf verlassen. „Die Tage mit den meisten Flugbewegungen vom Flugplatz Wunstorf bildet jedoch tatsächlich dieses Wochenende“, so Dittmann.

